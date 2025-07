Yanina Latorre indicó que Gime Accardi fue quien dejó a Nico Vázquez: "Tengo un dato"

En los últimos días, Gime Accardi y Nico Vázquez se volvieron el centro de atención de todos tras comunicar su separación luego de compartir 18 años de amor. El anuncio generó tal impacto que de inmediato se generaron diversas especulaciones respecto al motivo que los llevó a tomar esta decisión, que van desde la presencia de terceros en la pareja a un desgaste del vínculo. Lo cierto es que hay detalles que se desconocen y fue Yanina Latorre quien brindó datos al respecto tras un sentido diálogo con el actor.

Yanina Latorre sobre la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez

Desde productores, actores y actrices fueron mencionados en redes sociales como terceros en discordia que habría llevado a la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez, pero los protagonistas fueron claros en indicar que se trató de una decisión que les costó un largo tiempo en tomar, al apostar a su amor, pero el desgaste fue de gran impacto y los llevó a esta determinación. Hoy, esta es su realidad sin descartar que en un futuro vuelvan a compartir sus vidas.

Pero las especulaciones continúan, y se inclinan hacia conocer cuál de los dos habría dado el paso de plantear la separación. Si bien en redes sociales se apuntó hacia Nico Vázquez al ser vinculado amorosamente a su co-protagonista de Rocky, Yanina Latorre especuló en que en realidad fue Gime Accardi quien fue la determinando. Es que la conductora de Sálvese quien pueda (América) tuvo una sentida charla con el actor y llegó a esa conclusión.

"Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Me dijo que su vida es un infierno. Me habló de desencuentros, de situaciones íntimas que no voy a contar”, contó la también angelita. Luego de esta sentida charla, en la que Nico abrió su corazón, Yanina Latorre no dudó: “Para mí ella lo dejó a él. Tengo un dato que me hace creer eso, o que ella estaba más en otra cosa, pero no hablo de otra cosa sexual”,

Es que la conductora señaló que el actor atraviesa un complicado momento ya que está "roto por dentro", por lo que esto la lleva a esta conclusión acerca de quién tomó la determinación, que, por supuesto, no fue una declaración de Nico. “No me debe explicaciones, pero me dijo que la vida es un infierno”, señaló.

“Me dijo que cuando compartís absolutamente todo, el crecimiento personal puede volverse difícil. Que fueron una pareja simbiótica, que hicieron todo juntos, pero que eso también genera cansancio”, contó Yanina, como uno de los motivos de una crisis de pareja que se extendió por un año hasta esta decisión. En esta misma línea, Nico indicó que decidieron hacer pública la decisión para evitar especulaciones luego de "intentarlo todo" y ya que Gime se fue por un mes a España.

Con esta conversación íntima, Yanina Latorre indicó que Nico Vázquez vive un triste presente en medio de un gran éxito laboral, que no puede disfrutar por esta situación. Además, ´la panelista aseguró que este gran malestar la lleva a pensar que no fue él quien tomó la decisión, sino que fue Gime Accardi. Lo cierto es que ninguno de los dos reveló este detalle.