Burlando y Barby Franco, inseparables en Las Flores

Habían viajado por placer en febrero a los Estados Unidos, donde si bien la gente le daba la espalda a la latente amenaza del coronavirus, algunos comentarios e informaciones los comenzaron a preocupar. Fernando Burlando (55) admite que se volvió pensando “que podía pasar con nuestras familias y con la sociedad en sí”, consciente ya que se avecinaba la pandemia. A los pocos días de regresar “Barby” Franco (29) participó de los dos primeros programas de “Pampita Online”, pero el miércoles 18 de marzo el abogado y la modelo viajaron a su campo de Las Flores, provincia de Buenos Aires, con el fin de vacunar a las vacas contra la aftosa.





Y estando en plenas tareas rurales los sorprendió la cuarentena que Alberto Fernández (61) decretó el jueves 19, por lo que no les quedó más alternativa que confinarse en el campo. “Estábamos justo en uno de los sectores donde está la televisión y vimos el anuncio. Nos tomó por sorpresa, haciendo una de las actividades que elegimos más allá de nuestros trabajos. Y como nos agarró en un lugar que es un punto de unión familiar y al que le tenemos mucho amor, decidimos quedarnos”, señaló Burlando, “Barby” avala el sentimiento que comparten hacia Las Flores. “Es un pueblo-ciudad muy bello, de casi 25.000 habitantes, y nosotros estamos un poco alejados, en medio del campo. Nos encanta recorrer todos los rinconcitos y salir a cenar a los bodegones. Y como en todo pueblo tenemos una excelente relación con todos, con el fiambrero, el maestro quesero, el intendente, con todos”, afirmó la morocha, y Fernando recordó que cuando se les perdió uno de los perros, noches atrás, todos ayudaron a buscarlo. “Hasta la policía”, precisó.

Dentro del gigantesco predio, la pareja no tiene argumentos para aburrirse. Porque se pueden realizar actividades de todo tipo, desde “karaoke hasta bochas, pasando por andar a caballo, taquear, jugar al polo, al fútbol, al tenis, ir al gimnasio y andar en karting como cuando uno andaba de chico. También hay bicicletas eléctricas y toda clase de ‘artefacto loco’ como ese de una sola rueda que me encanta. Y ni que hablar de los animalitos que tenés, vacas, caballos, ovejitas, de hecho nacieron dos cabritos en plena pandemia. Los perros están por todos lados, trajimos a nuestros tres perritos personales de Baires que se adaptaron muy bien con la docena de mascotas adoptadas”, explicó el letrado platense, quien alterna en el campo sus momentos de esparcimiento con sus compromisos profesionales: “Si bien voy y vengo a Buenos Aires, vía Zoom tengo muchas audiencias, clases para alumnos de universidades y charlas para estudiantes de Derecho. También controlo el juicio de los rugbiers todos los días, comunicándome con la fiscalía, el juzgado de garantías y la cámara. Recordemos que en plena cuarentena confirmaron la prisión preventiva para los ocho, y ahora se mandaron a Mar del Plata improntas de las huellas para cotejarlas con las marcas de Fernando en el cuello y en el rostro, ya que las anteriores estuvieron mal tomadas. Hablo a diario tanto con los padres de Fernando, Silvino y Graciela, como con los padres de la novia, Julieta, que no la está pasando bien”, se explayó. Sin olvidarse del impacto que sobrellevó con “Barby” cuando a Martín Insaurralde (50), amigo de ambos, le dio positivo el test de coronavirus: “Fue un golpe duro, porque literalmente somos familia. Si bien tratamos de que no se note estuvimos muy angustiados, sobre todo por la incertidumbre que genera este virus. Por suerte ya está bien con su bebé y con Jesica (Cirio)”.

Desde aquel lejano 18 de marzo, la modelo recién dejó por primera vez el campo este lunes 29 de junio. Fueron 104 días en los que, además de aprender de “decoración, agronomía, ganadería, carpintería y pintura”, fortificó con la conviencia intensa su relación con Burlando. “Viendo que en la cuarentena muchas parejas se terminaron separando, a nosotros la verdad nos jugó ciento por ciento a favor. Fueron más de cien días 24 x 7 juntos, y literalmente no nos separamos ni un minuto, Creo que nos habremos peleados dos veces nada más, super conectamos como pareja y gracias a Dios en el campo Burlando no tiene tanta señal de teléfono (risas). Lo llevo a mi huerta, vamos a montar juntos, nos pasamos la tarde hablando de la vida en una cama flotante que armé colgada de un árbol; sin dudas que a nosotros la cuarentena nos vino muy bien. Nos sentimos felices y relajados, la pasamos ‘bomba’ y no nos queremos ir, apenas me lo permitan en el programa de ‘Pampita’ me vuelvo cuánto antes”, confesó. Y adelantó una sorpresa mayúscula que afloró en medio de la pandemia. “Transitamos por un momento muy lindo que en breve se van a enterar”, deslizó... Y al rato se convenció que la felicidad es mucho más fuerte como para callárselo: “Estamos en proceso de agrandar la familia. Tengo un temita hormonal que me complicó, pero ya estamos en tema”, aseguró con la ilusión a flor de piel.

Fotos: Gentileza @barbaritafranco21 y @burlandofernando.