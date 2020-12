Carolina Herrera fue repudiada por muchas mujeres, incluso sus clientas

La diseñadora Carolina Herrera, nacida en Venezuela, dio una entrevista al Daily News y entre otras cosas afirmó: "Sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40". Inmediatamente las redes sociales se hicieron eco de sus dichos y el repudio fue generalizado.

Incluso muchas de sus clientas reprobaron esos dichos dado que unas cuantas ya pasaron esa edad y lucen orgullosas sus largas cabelleras.

Conocida además de por sus distinguidas creaciones de moda, también se la conoce como una mujer muy clasista y hasta autoritaria, lo que le valió muchas críticas a lo largo de su carrera.

Ahora, con estas declaraciones, Carolina Herrera logró ser trending topic con sus millones de seguidores que se sintieron ofendidas y enfurecieron por sus palabras.

Carolina Herrera no tuvo en cuenta que muchas de sus reconocidas clientas como Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Penélope Cruz, Melania Trump las reinas Letizia y Raina entre otras tantas, eligen el pelo largo y no por eso no tienen clase.

Incluso su propia hija Carolina Adriana, que ya pasó la barrera de los 50, ostenta con elegancia y estilo el pelo por debajo de los hombros.

Pero no conforme con eso, Carolina Herrera también dijo que las bikinis y los jeans son para las jovencitas y años antes, había opinado que "no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven".

Hoy, con casi 80 años, Carolina Herrera parece haber olvidado lo que una vez aseguró convencida: "No hay que decir todo lo que se piensa. Hay que tener filtro y eso es parte de la educación".

Lo que sí se puede decir es que la venezolana lo que tiene es muy mala memoria.