Charlotte y Alexander Caniggia se confiesan en medio de la polémica del Cantando 2020

Están acostumbrados a la buena vida, nunca tuvieron pruritos en admitir su gusto por el lujo que asimilaron en su vida europea y ostenta una espontaneidad que los volvió figuras del showbizz. Mediáticos desde la cuna, los mellizos Charlotte y Alexander Caniggia (27) siguen haciendo camino en los medios con estilo propio.

Después de tres temporadas de “Caniggia Libre”, el reality que los tuvo en MTV, los hermanos también desembarcaron en el “Cantando 2020”. Un certamen en el que volvieron a desplegar sus desopilantes ocurrencias y por el que volvieron a ser noticia en las últimas horas.

Y es que mientras Charlotte se recuperaba de su cuadro de coronavirus, tras ser diagnosticada y reemplaza en el programa dos semanas atrás–“Me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia”, contó– llegó el anuncio más resonante: el lunes 19, su hermano Alexander confirmaba su renuncia al “Cantando”. Una decisión que llegó tras la pelea y acalorada discusión que Caniggia mantuvo en vivo con Oscar Mediavilla, cuando el jurado lo calificaba.



“Renuncié porque yo voy para divertirme. En ningún momento le falté el respeto, al contrario, él fue el que me dijo marmota y salame. Después pidió disculpas al público, pero a mí no. Era ir a un concurso en el que sabía que me iban a eliminar, porque un jurado dijo que me iba a poner 0 en todas las galas”, dice Alexander a CARAS. “Quedé con mi hermano que si el renunciaba, yo también me iba, pero lo estoy pensado, no lo sé”, confiesa Charlotte, cuya decisión es aún una incógnita al cierre de la edición de esta revista.

Unidos una vez más y luego de protagonizar una producción fotográfica para CARAS en Cardales, Buenos Aires, que realizaron antes de estos últimos acontecimientos, los hermanos hablan de su vínculo entrañable. También de la experiencia de incursionar en los medios desde hace ocho años. “No gusta y por suerte nos va bien. Creo que somos carismáticos y tratamos de ser como realmente somos. La gente nos banca”, se sincera Charlotte. “¿Qué es lo que tenemos? High Society”, asegura su hermano, quien agrega “nosotros aportamos glam y nivel”.

“Nos divertimos provocando y decimos lo que sentimos, somos así”, admite Charlotte. Respecto a las voces que los acusan de frívolos, “siempre va a haber críticas, para eso no salgas de tu casa. El que critica en un inútil. En las redes sociales, por ejemplo, no leo nada de comentarios y no sigo a nadie, no me importan. Tal vez somos un poco polémicos. No sé si juego con la provocación, es que simplemente soy así”, remarca Alexander.

Pese a que se dijo que los Caniggia mantenían hoy diferencias y que ya no eran tan cercanos y unidos, ellos lo desmienten. “Nos llevamos muy bien, siempre. Somos mellizos y por eso tenemos un vínculo importante y súper lindo. La complicidad entre nosotros se mantiene intocable. Los mellizos y los gemelos tiene algo especial, siempre van a estar unidos”, recalca “Char”, quien no duda en reconocer lo que más le gusta de la personalidad de su hermano. “A mí me encanta como es él; es muy divertido y es bueno, una muy buena persona. ¿Si le critico algo? No tengo nada que decirle, es mi hermano. Los hermanos sean unidos”, afirma.

“La ¨sist¨ (por sister, hermana en inglés) es una capa. Hoy como vivimos separados, cada uno hace su vida, pero siempre nos estamos hablando, hacemos videollamadas casi todos los días y más en estos tiempos de pandemia. Pero siempre nos comunicamos”, agrega Alex. Pese a su salida, reconocía sentirse muy cómodo en el “Cantando”, ya que venía de incursionar en la música. “Tengo mis temas en YouTube, aunque mi género es el reggaetton y un estilo más de electrónica. Hoy soy youtuber, tengo mi blog y también estoy en la nueva plataforma del siglo 21 y de transmisiones que es Twicht”, detalla.



Y es que Alexander se prepara para debutar con su unipersonal vía streaming. Se trata de “Escuela de Pijudos”, un espectáculo en el que, anuncia, dará cátedra sobre “cómo vivir una vida de lujos y excesos, además de tips para vestirse como un campeón y hablar como un gentleman”. La producción, de 44DK SRL, se presentará el domingo 25 de octubre y a las 20:00 horas a través de Argentina Show Live, la plataforma de streaming que acaba de lanzarse, con entradas disponibles en hausticket.com.

En un 2020 marcado por todos los cambios que impuso el coronavirus, Charlotte afirma también haber modificado algunos hábitos: se levanta más temprano, “No sé si tanto, tipo 11:00 horas”, dice, mejoró su alimentación y toma menos alcohol. “No es que estoy mucho más flaca o que se trató de una modificación muy grande, sino que hice un cambio normal y hoy como más saludable”, asegura. El año pasado, además, se redujo las lolas porque no se sentía tan a gusto con sus medidas anteriores.

Alexander también luce nuevo look. “Me dejé el pelo largo, pero porque en la cuarentena no podía venir mi peluquero. Por eso la peluca (ríe) y después a la barba me la dejo siempre. Tampoco me hice más tatuajes, que ya no recuerdo cuantos tengo, solo me queda media espalda libre y después ya no hay espacio. Pero en la cara ya no me voy a hacer más”, reconoce el mellizo, mientras su hermana acota que son sus tattoos faciales los únicos que no le gustan. “De última te los podés sacar con láser”, le sugiere.

A la cuarentena, coinciden, la pasaron bien. “Yo no salgo mucho de casa igual”, explica Alexander. “Y más ahora que me armé la sala ¨gamer¨, que coincidió con el aislamiento. Así que como estoy ahí mucho del día, entonces para mí no cambió tanto. Tal vez salgo a veces para tomar un café o con mis amigos, pero solo a sus casas. No es que antes iba a restaurantes u otros lugares”, agrega. “Sí él así, pero a mí me encantaba ir a los boliches, amo eso. Todos los fines de semana quiero ir a bailar, a cenar. También me gusta salir durante el día, ya sea para ir a hacerme un tratamiento estético, a la peluquería o al shopping y recién a la noche volver a casa. Entonces fue raro no salir a ningún lado, pero también ya venía más tranquila y sin salir tanto de noche. Había hecho el “Bailando...” antes y eso me sacaba más tiempo. También me sirvió para dejar de tomar tanto alcohol y para adelgazar, porque el alcohol fija grasas y la piel se pone distinta. Traté de comer saludable y no tomar alcohol, porque si no salgo ¿Para qué me voy a emborrachar?”, aclara Charlotte.

“En mi caso, soy abstemio, no tomo alcohol y no me gusta ni fumar. Lo mío es locura natural. Mis gustos son mirar Netflix, jugar a la Play o hacer un streaming. Con la pandemia no pude, sino estaría viajando por el mundo y armando mi blog. Pero lo que sí voy a hacer es sacar mi propia marca de ropa, de estilo streetwear, bien americano, yankee”, adelanta Alexander sobre su emprendimiento de moda.

En cuanto a sus estatus amorosos, tanto Charlotte como su hermano siguen disfrutando de la vida en pareja. “Estoy muy bien y de novia hace un año y medio”, dice Charlotte sobre su relación con Roberto Storino Landi, el empresario de 36 años que le presentó Fabián Esperón, mannager de ambos mellizos. “Estoy tranquila y conviviendo, pero siento que soy joven y no es que quiero casarme, tener hijos, no tengo esos planes. Ahora mismo quiero disfrutar de mi juventud, mi trabajo y mi pareja. No me quiero atar. Sí me siento re contenida, él es muy bueno conmigo, pero por ahora no siento que sea momento de planear una boda. No me veo casada y con hijos en esta etapa, quizá a los 36…ya más grande. Ahora ni loca tendría un hijo”, afirma.



Alex también se siente pleno con su noviazgo. “Hace poco más de dos años que estoy de novio. Soy fiel y romanticón. A mi novia (Macarena Herrera) la llevo de viaje y le cocino siempre. Soy muy crack en la cocina y lo que me sale muy bien son las fajitas de pollo, la comida mexicana. También la rompo con las pastas. Siempre cocino a la noche y me gusta ser anfitrión”, detalla.

Después de años de estar instalados en Argentina y de incursionar en distintos proyectos y en los medios, tanto Alex como Charlotte se notan mejor plantados y más maduros. “Me siento más enfocado en todo lo que hago, es verdad”, dice Alex, quien responde “mis viejos no me dan nada”, en respuesta a los que siguen señalando que tanto él como su hermana desconocen el valor del trabajo por ser hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

“Nosotros sí laburamos. Ya hicimos tres temporadas de ¨Caniggia Libre¨ y a nadie en el país MTV le tocó la puerta. Nos atacan por envidia y hay gente que no llegó tan lejos como nosotros en ese tipo de programas. Yo, entre los programas que hice afuera, como el de la “Isla de los Famosos” en Italia, “Gran Hermano Vip” y otros, ya pasé por diez realities. Tenemos aguante de la gente y ninguno hace lo que hacemos nosotros. Hicimos camino propio”, enfatiza Charlotte.

“Por ahí alguno dice ¨sos un acomodado”, pero no, porque ni mi madre, ni mi padre trabajan en la televisión. Ellos no me metieron”, agrega su hermano. “Quizá no es el apellido, sino lo que trasmitimos a la gente y el carisma, porque hay personas con apellido que siguen en su casa, sin hacer nada. Algo gusta de nosotros, por algo nos miran”, dice ¨Char¨, que al igual que Alex creció en Europa, pero eligió vivir en Argentina desde hace unos años. “La gente acá es más cálida, súper amable, eso allá es distinto, porque son más fríos. Me gusta la gente de acá”, concluye ella.

—¿Cómo viven este momento de enfrentamiento que tienen sus padres por su divorcio?

Ch: —Creo que es cosa de nuestros padres. Nosotros somos hijos y no podemos opinar. Son nuestros papás y es un tema súper delicado…

A: —Yo no hablo con mi papá así que…fiel a la madre. Ella está bien, activa, la vemos bien.

Prod Sol MIranda