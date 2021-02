La ruta al Congreso: Cinthia Fernández confesó que comenzará la facultad

Cinthia Fernández fue tentada para dedicarse a la política y ocupar una banca en la cámara de diputados. La angelita, aceptó la propuesta como una ciudadana que está preocupada por su país. Pero lejos de ser una improvisada, aseguró que se anotará en la facultad para estudiar Ciencias Políticas.

La lista de famosos que se dedican a la política es larga: Pinky, Irma Roy, Palito Ortega, Luis Brandoni, Nacha Guevara, Miguel del Sel, Segundo Cernadas, Nito Artaza y más recientemente Amalia Granata, son algunos de los que, más allá de su pasión por el espectáculo, encontraron una nueva vocación y se involucraron en cuestiones de gobierno.

Lo mismo sucede ahora con Cinthia quien, preocupada por la actualidad del país, decidió involucrarse y tras ser tentada para ser diputada, aceptó. Por ende, ahora se quiere capacitar.

Más allá de los cuestionamientos que recibió, lo cierto es que la mamá de Charis, Bella y Francesca, cada vez que emprende algo nuevo, lo hace depositando todo su compromiso y esta vez no tendría por qué ser la excepción.

Seguramente, en los próximos meses veremos a la ex Bailando por un Sueño, subir las enormes escalinatas de la Universidad o tal vez, tal como le dijo Ángel de Brito, hará un curso acelerado.

Cinthia Fernández reveló cuánto hace que no tiene sexo

Para sorpresa de muchos, Cinthia Fernández, una de las mujeres más deseadas y bellas de la Argentina, reveló en "Los Ángeles de la Mañana" cuánto tiempo hace que no tiene relaciones sexuales e impresionó a todas las otras angelitas y al propio conductor, Ángel de Brito.

Luego de volver de una pausa publicitaria Ángel fue directo al grano: "Ustedes no saben todo lo que pasa en los cortes. ¿Cinthia hace cuánto no estás con un hombre? Y ella respondió con certeza: "Y... 23 de diciembre del año pasado es, no, de 2019", aseguró y remató "cuando agarre al pobre desquiciado que venga, lo parto”, contestó la bailarina y afirmó que el último hombre que pasó por su cama fue Martín Baclini.