Agüero no le tiene fe a Momo Benavides en su pelea: “Lo van a cagar a trompadas”

El evento de boxeo entre el streamer platense Gerónimo Momo Benavides y el youtuber español Víctor Viruzz Melida se desarrollará el 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona en Barcelona, y el ex futbolista Sergio Agüero fue contundente al opinar al respecto: “Creo que lo van a cagar a trompadas. Vos tenes que estar entrenándote todos los días para poder pelear bien. No lo veo tan armado. El otro día me dijo que no entrenó porque estaba cansado y que le dolían los puños. Además, que el otro era grandote. Me parece que estaba un poco cagado”. Cabe destacar que hace pocas horas Momo Benavides compartió un audio del boxeador Segio Maravilla Martínez quien dijo que le iba a dar algunos tips de cara a la pelea.

Coscu ante esta dura respuesta por parte del Kun, le preguntó si se bancaría un combate mano a mano con Momo, a lo que el ex Independiente le contestó: “Obvio pa, pero no sé si de boxeo. Pero sé un par de trucos que hay que hacer. Pelea de calle, pá. En la pelea de calle juega patadita. En boxeo me la puedo bancar, pero me va a saltar el demonio de las patadas voladoras”, dijo Agüero, quien minutos después se paró frente a la cámara y le enseñó su técnica de pelea callejera a todos sus viewers. Él mismo reconoció que se peleaba mucho de chico.

Para finalizar el tema, Agüero dijo que cuando lo vea a Momo lo va a hacer pararse adelante de él y que le haga movimientos de boxeo para ver qué aprendió y ahí va decir realmente cómo lo ve para el combate. “Momo si me estás viendo, la gente seguro va a grabar este clip. Momo, te van a re cagar a trompadas. Entrená bien, entrená bien”, reiteró el Kun, fiel a su estilo. Los cinco combates que se darán en “La Velada del Año 2” se podrán ver en vivo en el canal oficial de Twitch de Ibai a partir de las 18, hora de España, y la pelea del Momo será la segunda de la tarde.

