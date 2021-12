Conocé la mansión en la que vive el streamer español Ibai Llanos, valuada en casi 4 millones de euros

Con tan sólo 26 años, Ibai alcanzó una popularidad enorme en los últimos tiempos y es por esto que gracias a su trabajo se da el lujo de disfrutar el día a día en esta espectacular mansión. Al día de la fecha, el mejor streamer por segundo año consecutivo también ganó el premio al mejor creador de contenido en “The Game Awards” y acaba de batir otro récord en cantidad de espectadores en simultáneo en Twitch al transmitir en vivo la gala del Balón de Oro, que coronó a Lionel Messi.

El propio Ibai fue el encargado de subir un video a su canal de YouTube mostrándole la mansión a todos sus seguidores y terminó siendo uno de los contenidos más vistos del año con más de ocho millones de reproducciones. Dicha propiedad, ubicada en Cerdanyola del Vallès, perteneció al ex futbolista Samuel Eto'o cuando era jugador de Barcelona. Está tasada en 3,8 millones de euros y su alquiler cuesta 15 mil al mes, cifra que pagan los sponsors que decidieron apostar en el proyecto del español.

La propiedad cuenta con todo tipo de lujos en cada uno de sus ambientes. Tiene dos sótanos, una piscina y varias habitaciones destinadas al ocio y su trabajo, donde cada persona tiene su setup armado para poder realizar los streams. Además, amplias zonas exteriores, jardines y terrazas. En referencia al salón principal, el cual se puede ver ni bien alguien entra al lugar, Ibai confesó: “Es un salón que no tiene ningún tipo de sentido porque es más grande que cualquier casa donde he vivido. Como he explicado muchas veces, esta casa es para trabajar”.

Luego en el mismo espacio, mostró que la mansión tiene incorporada una mesa de billar y de ping pong para pasar el tiempo cuando tiene invitados y contó que le gustaría agregar otro tipo de juegos como dardos y air hockey. También aprovechó para subir las escaleras y recorrer el único sitio de relax que le faltaba dar a conocer de esta parte. Se trata de una especie de biblioteca, donde uno puede tomarse un té o café y leer a sus autores favoritos, sin que nadie lo moleste o interrumpa, con una ventana del lado izquierdo que permite el ingreso de la luz natural.

Al lado del salón principal, se encuentra otro espacio que es gigante y tiene chimenea también. La idea de Ibai es transformarlo en una zona que sea destinada solamente a juegos en general. La misma posee un ventanal muy amplio que es muy luminoso y de ahí, se puede acceder directo a la piscina con más de dos metros de profundidad que, además, cuenta con un trampolín y se ubica en el parque al aire libre que posee la casa. Por la noche, todo ese sector se enciende y cuenta con una parte techada para los días de lluvia.

Por otra parte, uno de los lugares más destacados de la mansión es un sótano premium, que permite disfrutar de la vista de abajo de la piscina a través de una ventana. El mismo cuenta con un baño, enchufes para poder cargar los distintos dispositivos y agua potable. La cocina es directamente proporcional al resto de la propiedad con una decoración compuesta por muebles en color blanco y madera. Y en cuanto a la habitación principal hay que mencionar que tiene terraza privada, un tragaluz donde se pueden ver las estrellas, vestidor y baño en suite.

Otra de las zonas que más sorprendió a los seguidores del streamer fue la bodega para conservar las botellas de vino. Con paredes de piedra y construida como si fuera una verdadera cueva, se pueden ver apilados los barriles y una mesa con bancos para quienes deseen tomar algo allí. Y como si esto fuera poco, la propiedad incluye una sala de cine con 12 butacas, un espectacular jacuzzi de estilo moderno y minimalista, dos saunas y también una zona de masajes. "No sé de quién es esta casa, pero es una locura", expresó Ibai en diferentes partes del vídeo.

En PEEK Latam te traemos las novedades más importantes de la comunidad gaming y del streaming.