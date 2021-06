Conocé la conmovedora historia de Sol Llobet, la nueva revelación de "La Voz"

Apenas finalizó la segunda edición de "MasterChef Celebrity", Telefe puso al aire el primer programa de "La Voz", el certamen de talentos musicales que ostenta un jurado de lujo, y la conducción de Marley.

La primera gran emoción de la noche fue cuando la participante Sol Llobet, de 24 años dio a conocer su trágica historia de vida, luego de interpretar "When we were young" de Adele.

Los integrantes de la Voz.

La joven ingresó al escenario visiblemente nerviosa e inmediatamente interpretó el tema de Adele. Los jurados uno a uno giraban sus asientos, dado que era la parte de "audiciones a ciegas", del programa sorprendidos por el talento de Sol.

Una vez finalizada la canción, se sometió a las preguntas del jurado integrado por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

El primero en tomar la palabra fue el cantante de "Me va a extrañar", quien quiso saber sobre su historia y le preguntó de dónde viene. Tímida, la participante contestó:

"Soy de Bariloche, pero hace 5 años que vine a vivir a Buenos Aires con el sueño de poder desarrollarme como cantante. Mi mamá me apoya desde lejos, pero yo vivo sola. Hoy vino y está acá" y ese fue el momento en el que la cámara mostró a la madre de la participante quien no paraba de llorar de la emoción.

Mau quiso seguir indagando y le preguntó por el resto de la familia: "¿Están en Bariloche?!

Sol tuvo ahí su espacio para hablar de su trágica historia: "Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, con mi hermanito, él cantaba y es por eso que yo canto. El me transmitió esa pasión por la música. El tocaba la guitarra y cantaba pero era piloto y falleció en un accidente"

Optimista con su presente y valorando la familia que tiene agregó: "Mi mamá está siempre conmigo y tengo un hermanito también, Joaco, que le mando un beso enorme y que lo amo".

Inmediatamente cada uno de los jurados le demostraron que la quieren tener en sus equipos. hasta que Lali se mostró empática y la invitó a estar en el suyo para cumplir su sueño. "Tengo la posibilidad hoy de invitarte a estar en mi equipo si te interesa, si querés a seguir cumpliendo ese sueño paso a paso y convertirte en esa estrella".

El suspiro de Sol fue tan profundo y sus lágrimas brotaron al mismo tiempo. Pero tenía que elegir con quién de los jurados se iba a quedar. Todos la ansiaban y finalmente la participante, tomó la decisión "Me voy con Lali", y la jurado saltó de la silla, emocionada abrazando al cielo, por la elección de Sol que hizo en su debut memorable.

El show de los Montaner en La Voz: todo lo que tenés que saber sobre su participación

La Voz será un poco la antesala del reality que la familia Montaner está preparando. Y es que en esta edición del show que busca potenciar nuevos talentos, el clan tendrá una participación estelar y seguramente darán que hablar con sus ocurrencias y buena onda. A partir de este jueves 24 de junio en la pantalla de Telefe, Ricardo Montaner oficiará de jurado, mientras que también se sumarán sus hijos Mau y Ricky como 'coaches'. Además, Stefi Roitman tendrá un papel estelar en el certamen de música.



Para Ricardo Montaner será la sexta experiencia como jurado de La Voz, ya que previamente lo fue dos veces en la versión de Colombia, dos en México y esta será la segunda vez en Argentina. Todo un experto en la materia, sin lugar a dudas.

