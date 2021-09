Darió Barassi habló a fondo sobre su apariencia: "Mi cuerpo es un cuerpo enfermo"

Sin duda alguna, Darío Barassi se consolidó como uno de los personajes del año. Su trayectoria fue un antes y un después a partir del programa "100 argentinos dicen". Sin embargo, no todo es éxito dado que el conductor lleva una larga lucha contra el sobrepeso. En una reciente entrevista, el sanjuanino habló al respecto e hizo un importante meaculpa.

En diálogo con La Nación, Darío habló de su exitoso presente y confesó que "no se la cree", por el temor de que las cosas cambien.

En pareja con Luli Gómez, con quien tiene a su hijita Emma, Barassi pudo mudarse a Nordelta. Hoy sus principales preocupaciones no pasan por lo económico sino por la familia y también por su salud. En ese sentido se refirió a su sobrepeso del que, en el programa, hace siempre juega desde el lado del humor.

Esta vez, tomando el asunto con seriedad, aseguró estar seguro de su cuerpo: "Me siento cómodo, fui conquistador y seductor. No tengo mambos con eso".

Darío Barassi habló de su obesidad y contó que consulta a una nutricionista.

Sin embargo es consciente de que su estado físico no es bueno por lo que no duda en afirmar que no hace apología de la obesidad: "Mi cuerpo es un cuerpo enfermo". Además, agregó: "Tengo un sobrepeso importante. Soy una persona obesa".

El conductor de "100 argentinos dicen" disfruta a pleno su presente pero sabe que no está bien, por eso consulta con una nutricionista. Asegura que "no hay que seguir estereotipos", pero su meta es estar sano para poder acompañar el crecimiento de su hija.

Abogado, culto, asegura que su formación lo ayudó en la carrera televisiva, inclusive para firmar los contratos. Con un importante proyecto laboral para el próximo año, contó que regresará a la factoría Disney en la que desarrollará su faceta de actor.