Demi Lovato vendió su mansión de Hollywood Hills

Cuando Demi Lovato conoció la hermosa Mansión en el exclusivo Laurel Canyon, supo que era para ella y no dudó en desembolsar más de 8 millones de dólares para adquirirla.

El lugar, desde el que se puede disfrutar las colinas de Hollywood, está ubicada en un lugar paradisíaco. Tiene 4 habitaciones, 6 baños, una piscina y una vista inigualable. y fue ahí donde la cantante pasó momentos inolvidables pero también donde vivió tal vez el momento más difícil de su vida cuando sufrió una sobredosis por la que tuvo que ser internada de urgencia y casi pierde la vida.

According to Variety, the house that Demi Lovato was on sale for last year has finally been sold. Located in the Hollywood Hills, a mansion measures almost 5,000 square meters and was sold for 8.25 million dollars ( pic.twitter.com/x1cQDdFVok