Stefanía Roitman se hizo tres tatuajes pero sus seguidores la cuestionaron

Stefanía Roitman está en Miami junto a Ricky Montaner y, una vez declarada la cuarentena, pasa sus días junto al numeroso clan.

Pero además de adaptarse a su nueva familia, la diosa también se animó a hacerse tres tatuajes que no dudó en mostrar con sus seguidores. "Mis primeros 3 tatuajes. De una. Así. Como la vida misma que nos agarra, nos sacude y nos sorprende; de una", contó la actriz en su cuenta de Instagram.

La rubia se tatuó su pecho la palabra Thank You y otros dibujos, pero sus seguidores pusieron la atención en otro lado: su delantera. Stefi salió a aclarar que no se operó nada. "No, no me hice nada más que estos tatuajes. Lo aclaro por acá ya que estoy leyéndolos. Gracias igual, los quiero", dijo con buen humor. "Para los que me preguntan qué pasó, pues engordé un toquesón", aclaró.