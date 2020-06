Operaron de urgencia a Fanny Mandelbaum en plena cuarentena por coronavirus

Fanny Madelbaum vivió un mal momento en pleno confinamiento por el brote de COVID-19. La periodista se cayó en su casa y se fracturó la cadera, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia en el Sanatorio Mitre.

"Soy noctámbula y me quedé en la computadora. Cuando me quise parar, me enganché con el cable y me caí", relató a La Nación. Afortunadamente, Fanny tiene una vecina amiga que la asistió y llamó a una ambulancia. "Por suerte, es noctámbula también. Fue una caída moderna la mía", agregó con picardía. Afortunadamente, la cirugía resultó un éxito y ya se encuentra en su casa, cumpliendo el protocolo correspondiente.

La famosa comunicadora de 82 años ya había sufrido un accidente similar hace algunos años, en la cual se había fracturado el brazo. Esta vez, le tocará cumplir con un tratamiento de rehabilitación un poco más largo.