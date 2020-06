Preocupación por la salud de Carlos de Inglaterra

Días pasados se viralizó una imagen del Príncipe Carlos en las que se ven sus manos muy hinchadas y enrojecidas. Esta no es la primera vez que llama la atención este detalle, aunque por ser ya reiterado, es una preocupación para el pueblo británico.

El príncipe de 71 años, se mostró siempre con una salud intacta, sin embargo el año pasado, también fue el comentario cuando se lo vio junto a Letizia Ortiz y sus manos ya mostraban ese problema.

Desde la oficina de prensa del Palacio de Buckingham no hubo ni habrá información al respecto, dado que no informa de temas de salud porque eso concierne a la vida privada y no afecta a sus funciones.

Los comentarios al respecto aseguran que pueden ser varios los motivos por los que el marido de Camila Parker Bowles tiene ese problema: Retención de líquidos, artritis producto de su edad, exceso de sal en las comidas o mala circulación.