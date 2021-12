DJ Mami: “El streaming fue como una salvación en la pandemia”

La mendocina DJ Mami es una de las artistas del momento. En la entrevista con el canal de Twitich de Peek Latam contó que se encuentra muy bien porque se reactivó todo y tiene "eventos de lunes a lunes". También aprovechó para felicitar al Doctor, quien tocó el sábado en Groove Palermo y contó cómo se conocieron: “Yo aconsejo a todas las personas que, por lo menos una vez en su vida, vean un show del Doc. Cuando nos conocimos en Mendoza, en 2018, fue un momento épico e histórico. Esa misma noche tocaba Barderos y Marcianos Crew y después del show, vinieron todos a mi casa”.

Por otra parte, Alejandra Pérez hizo mención a la convivencia que tiene junto a la DJ Neneca y la actriz Brenda Asnicar, desde antes de la cuarentena, y manifestó cómo se adaptaron a la pandemia para poder sobrellevar la situación de la mejor manera posible: “Empezamos a hacer streaming en la pandemia y fue como una salvación para todas nosotras. El mundo del stream lo conocí más que nada en ese momento y en cuanto a la convivencia nos adaptamos super bien. Nosotras antes trabajábamos juntas, pero de un día para el otro nos quedamos sin ingresos”.

Luego ante la pregunta sobre su perfil en el sitio web Onlyfans, DJ Mami confesó que a pesar de que le da fiaca estar sacándose muchas fotos para subir, generó algo de plata en la plataforma. “Hay de todo en el universo OnlyFans. Tenes gente que paga fortuna solo por verte los pies. Yo si muestro los míos, me cago de hambre (risas) porque tengo pies feos y planos. Hay que estar todo el tiempo generando contenido y yo sinceramente no puedo. Hice buenas sesiones de fotos que me dieron mejores ingresos que estar subiendo material a mi perfil”, indicó.

Para cerrar la nota, la creadora del Club del Soldeado, dijo que gracias a la música pudo recorrer gran parte del país y que para las fiestas va a ir a conocer Jujuy, ya que hasta el momento no había tenido la posibilidad de viajar al Norte. “En pandemia grabamos un freestyle con Brenda que dura ocho minutos y se llama ´Hombres en tanga´. Es medio polémico, pero va a salir en breve. El jueves 16 vamos a estar tocando a partir de la medianoche en Niceto, así que vayan. Es una primicia y va a durar hasta la madrugada”.