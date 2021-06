El emotivo posteo de Agustina Fontenla, antes de morir: "Soñá tan fuerte que a la vida no le quede más remedio que dártelo"

La noticia de la muerte de Agustina Fontenta causó conmoción y tristeza tanto en las redes sociales como en sus ex compañeros de Bake Off, que se manifestaron en redes para despedirla. Recientemente, la joven de 31 años que perdió la vida tras contagiarse covid-19, había escrito unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram para alentar a que sus seguidores a perseguir sus sueños.

Es que el pasado 17 de mayo se cumplió un año de su participación en Bake Off y la pastelera escribió unas hermosas palabras que hoy cobran un especial y triste significado.

"Soña tan fuerte que a la vida no le quede más remedio que dártelo! Hace unos días se cumplió un año desde que estuve parada frente al jurado de Bake Off con mi torta amor y la frase que tantos recuerdan "Aca estoy yo empezando después"", escribió en su perfil oficial Agustina Fontenla.



La publicación de Agustina Fontenla en Instagram



"Hoy ya muy lejos del derecho, habiendo cumplido muchos sueños y con muchos otros por cumplir les quiero decir que cada uno de nosotros es protagonista de su propia historia! Estamos donde estamos y con la gente que nos rodea porque así lo elegimos, tenemos nuestros logros y emprendimientos porque nos animamos a ellos, somos valientes porque literalmente superamos el 100% de las cosas que nos atravesaron!", agregó.

Agustina Fontenla junto a sus compañeros de Bake Off

Por último, Agustina Fontenla alentó a sus followers a cumplir sus anhelos y les dio fuerzas: "Que nadie te diga que es tarde para empezar o que simplemente no podes! Escribí tu propia historia, anímate, equivocate y volvé a empezar porque una decisión, un año, un casting te puede dar una vuelta completa de 360° y cambiarte la vida!", cerró.



Durante su participación en Bake Off, Agustina Fontenla fue una de las participantes más queridas en redes sociales. Llegó a las semifinales junto a Samanta Casais, Agustina Guz y Damián Pier Basile, quien se consagró como gran ganador. Durante su paso por el reality de Telefe recibió elogios por el jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar debido a su desempeño y dedicación en cada preparación.

El pasado como abogada de Agustina Fontenla

Además de ser pastelera, Agustina Fontenla se destacaba como abogada. “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había dicho la participante en las instancias finales del certamen, lo que sorprendió tanto al jurado como a la conductora del ciclo, Paula Chaves.

“Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, aseguró explicando de esta forma que el Derecho no era su pasión.

Agustina Fontenla junto a Paula Chaves en Bake Off

Tras su aceptación en la competencia, Agustina Fontenla lanzó su propio emprendimiento: “Arte y azúcar”, dedicado a la producción y decoración de tortas, cupcakes, entre otras delicias dulces. “Acá me permito volar, crear, hacer todo lo que se me ocurra. Y el sabor del trabajo terminado es incomparable con cualquier otro, igual que la satisfacción de ver la cara de la gente cuando recibe sus pedidos”, decía su descripción de Facebook.

En los últimos meses, ella fue nombrada como Embajadora de las Ciudades del Golfo, por haber promocionado a San Antonio ante los televidentes del reality que desató pasiones.