El streamer argentino Goncho Banzas visitará a Ibai el próximo año

Luego de lo que fueron las visitas, primero de Coscu y luego de Momo Benavides al streamer español Ibai Llanos, Gonzalo Banzas anunció en la Argentina Game Show que el año que viene viajará a Europa: “En marzo me voy a España porque mi hermano se va a recibir. Voy a ir allá a segundearlo en la entrega del diploma y capaz me quede un rato con Ibai, si es que está por ahí. Iba a ir hace poco, pero por unas cuestiones burocráticas no pude ir y ahora ya tengo todo listo”, confesó.

Además, en relación al tema, el creador de contenido aclaró que nunca puede relajarse porque la plataforma de Twitch "es muy demandante y tenés que estar todos los días al pie del cañón". Y añadió: “Me tomo muy pocas vacaciones e incluso stremeo desde ahí, soy un boludo (risas)", aunque aclaró que es algo que disfruta mucho.

Por otra parte, Goncho hizo la comparación de Coscu con Ibai y afirmó: “De vez en cuando hablo con Ibai, muy poco igual. Está muy a mil todo el día. Lo banco una banda y él me banca a mí también. No le hablo mucho porque no lo quiero molestar. Me pasa lo mismo con Coscu y es mi amigo. Están tan a mil que el ´¿cómo estás?´ es medio al pedo”, manifestó Banzas, quien se quedó con tercer puesto de mejor streamer del año en los Coscu Army Awards 2020.

