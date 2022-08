El streamer Markito Navaja recordó a su novia fallecida

El famoso streamer Markito Navaja, de 23 años, sorprendió hasta al mismo conductor cuando en el programa Podemos Hablar tuvo que elegir una fotografía de su vida para colocar en el árbol y recordó a su novia fallecida hace tres años. "Si tengo que elegir una foto, sería una bien general entre mi familia y amigos. Estoy segurísimo de que me sacaron adelante con algo que yo solo no iba a poder y que me duró mucho tiempo", confesó el estilista, quien se dio el lujo de cortarle el pelo en vivo al conductor Andy Kusnetzoff y al cantante Luciano Pereyra, que estuvo de invitado en el programa.

Mirá el emotivo momento:

Luego del duro momento que le tocó atravesar por la enfermedad que sufrió su pareja, el nacido en Tigre encontró refugio como streamer durante la cuarentena, en 2020, y eso le ayudó a calmar el dolor que sentía tras la partida. "Siempre le dijo a la gente del stream que me dice 'me salvaste en la pandemia, me hiciste reír un montón', que no saben que ellos también me estaban salvando a mí. Hacía menos de un año que había perdido a mi novia. Estaba encerrado, no sabía cómo salir adelante. No sé qué hubiese pasado si no stremeaba".

"Me tocó perder a una persona muy importante para mí, una enfermedad espantosa que mi novia de ese momento tuvo que padecer", explicó el peluquero de influencers y jugadores de fútbol para dar por finalizado el tema. Lo concreto es que en tan solo tres meses de trabajo como creador de contenido, llegó a tener miles de viewers en Twitch y superó el millón de suscriptores en YouTube. En la actualidad cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram; 2,2 millones de suscriptores en YouTube y 1,8 millones de fanáticos en la plataforma morada.

Toda la información relacionada a la escena del streaming y los esports, la encontrás en PEEK Latam.