Markito Navaja, el streamear del momento: “En un pan y queso elijo a Messi por sobre Maradona”

Markito Navaja tiene más de dos millones de seguidores en YouTube, 1,8 en Twitch, y 1,7 en Instagram. Es uno de los nuevos referentes del stream argentino y en una entrevista exclusiva con PEEK Latam contó cómo su relación con futbolistas modificó su futuro como creador de contenido. Gracias a la peluquería de su padre, Diego, se fue metiendo en el ambiente al cortarle el pelo a figuras como Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Alexander Cannigia, hijo de Claudio Paul, y también a cantantes de reggaeton y trap de la escena nacional y mundial, como Khea, Ozuna y Nicky Jam.

Markito soñaba con jugar al fútbol, aunque afirma que no cambiaría por nada su presente como creador de contenido: “Los futbolistas realizan un sacrificio enorme y dejan un montón de cosas de lado para poder triunfar. En cambio esta profesión es más flexible y libre en todo sentido. Es pensar contenido, laburar y transmitir contenido en vivo cuando vos querés. También, en relación al tema, confesó: “El fútbol para mí es todo. Yo me crié con el fútbol y me re quedó, pero es loco porque yo al stream no lo llevé para el lado del deporte. Lo mío siempre fue hacer contenido gracioso y hoy en día me tienen como influencer de fútbol por cómo se fue dando todo”.

En cuanto a su ingreso a este mundo digital, explicó: “Fue un proceso de ir buscando lo que me gusta. Y ahí con la peluquería, conocí a Coscu, vi cómo stremeaba y dije ´esto sí me gusta´, quiero stremear, que me salga lo que me salga. Improvisar y darle para adelante. Por eso el stream me encantó desde el minuto cero. Puedo decir lo que quiera. Ahí fue cuando salí, la gente me aceptó y por suerte la escena también. Yo soy una persona muy segura de mí mismo, pero en ese momento no lo era”. Y cerró: “Ahora dejé la vara muy alta. Yo siempre digo que es más difícil mantenerse que llegar. Le pasó a muchos y a mí no me va a pasar”.

Su presente como streamer

En cuanto a su actualidad, Markito resaltó los viajes por Europa: tuvo la posibilidad de viajar a España en más de una oportunidad, donde conoció en persona a Sergio Agüero, fue a ver el clásico español junto a su colega Gerónimo Momo Benavides, a Atlético Madrid contra Betis, a Barcelona ante Valencia y a Villarreal contra Young Boys, por la Champions League. Además, se sacó una foto con Ronaldinho y se trajo de recuerdo la camiseta del Kun y la del arquero argentino Gerónimo Rulli. También cuando estuvo en Francia, su amigo Leandro Paredes le obsequió la de Paris Saint Germain, pero a la vez confesó que todavía le queda mucho por delante: “Salieron muchas cosas piolas, pero no siento que sea el mejor momento de mi carrera como creador de contenido. Sé que puedo dar mucho más”.

La experiencia de trabajar como creador de contenido de KRÜ

Cuando tuvo la oportunidad de sumarse al club de esports de Sergio Agüero, Markitos resaltó: “La verdad es que fue una muy linda experiencia porque trabajar con el Kun Agüero es algo recontra groso, pero a la vez siento que me provoqué demasiada presión yo mismo porque antes boludeaba demasiado en mis streams, a veces jodía hablando sobre drogas y yo en realidad no consumo nada, pero creo que fue un cambio que me ayudó mucho en mi carrera. Hoy no tengo contrato con KRÜ, pero sigo trabajando con ellos y estoy sumamente agradecido”.

Sus próximos objetivos como creador de contenido

Si bien no tiene nada definido por el momento, Markito Navaja confesó que quiere alentar a la Selección en Qatar: “La verdad es que están surgiendo muchos viajes. Estoy deseando más que nada ir al Mundial para acompañar a la Selección Argentina”. El streamer ya estuvo en el país arabe representando a la Argentina en la Influencer Cup: “Para mí fue algo magnífico tener esa posibilidad de disputar un partido en un estadio mundialista. Me sentí jugador profesional. Fui al vestuario, me cambié despacito, hablé con mis compañeros y cuando salí, saludé a las tribunas”, bromeó.

La anécdota con Cafú, ex lateral derecho del seleccionado brasileño

En la charla futbolera, el creador de contenido argentino contó una anécdota que le ocurrió en el partido que disputó en el Stade de France, en la previa de la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool tras recibir una invitación de PlayStation para visitar la “PlayStation House” y presenciar la final: “Estaba concentrado en el vestuario, antes de salir a la cancha y llegó Cafú. Éramos como diez y jugaban siete. Entonces nos organizamos entre nosotros y dijimos: ‘juega un argentino, otro queda afuera. Juega un brasileño y así sucesivamente para que sea parejo para todos´. El arquero creo que era de Australia y armamos un equipo parejísimo. Llega Cafú, que ni siquiera iba a jugar porque iba a dirigir y dice: ´Yo voy a jugar y los tres brasileños también. La periodista Morena Beltran y yo quedamos afuera del equipo en el primer tiempo. En el segundo, entro yo, hago un gol y encima juego bien. Eso cambió todo. En el segundo partido, ya me pusieron de titular y More entró más rápido porque juega muy bien también. Al final del campeonato salimos campeones y le preguntan a Cafú, ¿el mejor jugador de tu equipo? Markito dijo y me estallé”.

Su opinión sobre Morena Beltran

Markito quedó totalmente sorprendido del conocimiento que tiene la periodista de ESPN y la llenó de elogios: “Lo que labura es increíble. Lo culta que es. Compartí con ella en Qatar y es una enferma del deporte. También es su trabajo no, pero por ahí no hay tanta necesidad de ver Vélez contra Independiente a las 4 de la mañana en Qatar y la piba se ponía la computadora, con unos mates y estaba firme mirando el partido”.

La descripción de Ibai Llanos

Markito habló de cómo conoció a Ibai Llanos, uno de los streamers más conocidos a nivel mundial, y contó sus sensaciones: “Ibai es un capo y a la vez es un streamer más porque así lo demuestra. Rompió todo tipo de barreras. El chabón es consciente, vos lo ves, sabe todo lo que hace y logró hasta el momento, pero no pierde nada de toda su humildad. Sabe dónde está parado, no es que está perdido. Así y todo sigue trabajando, labura un montón y los resultados están más que a la vista. Mi encuentro con él se dio porque yo ya había compartido streams jugando a algunos juegos y cuando el youtuber español The Grefg hizo la entrega de premios Esland en Barcelona, que yo fui representando a KRU, me lo crucé, hablamos y nos sacamos una foto. Toda la escena de España nos trató demasiado bien”. Por otra parte, Navaja estuvo presente en el programa “Abducidos” de Peek con sus colegas Mathías Coker Vasile, Joaquín Capi Martínez y Juan Cruz Zur Juan Manzur y también hizo referencia a la buena onda que pegó con el streamer vasco.

Mirá lo que dijo sobre Ibai Llanos:

“Ya cumplí muchos sueños, como comprar mi casa, pero uno que me queda pendiente en esta vida es conocer a Messi, que ya he cruzado algunas palabras con él. Soy maradoniano, pero a la vez contemporáneo a Lio. En un pan y queso lo hubiese elegido a Messi porque me tocó vivirlo más, pero me encanta Maradona como jugador también. Me encanta la Selección Argentina, Messi y también esa unión que genera el equipo en la gente del país. No importa ningún tipo de camiseta. Todos somos lo mismo. Siempre elegiría ganar el Mundial por sobre cualquier otra cosa”.