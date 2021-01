El tormentoso cumpleaños de Claudio Paul Caniggia

Claudio Paul Caniggia sopló 54 velitas y seguramente, entre sus deseos, habrá estado el pedido de paz. El pájaro recibió sacudones emocionales de todo tipo: su hijo Axel, posteó diversas historias para homenajear a quien es su ídolo indiscutido. Por su parte, Alex, el mellizo de Charlotte, lo repudió sin filtro: "El pajarraco con sus hijos, siempre ausente", se manifestó ofuscado con su padre. Su hermana Charlotte se llamó a silencio y no hizo ninguna mención al respecto y la novia del ex futbolista, Sofía Bonelli, desparramó su amor sin filtro y no tuvo reparo en dedicar gran parte de su mensaje para insultar a Mariana Nannis.

Manteniendo su bajísimo perfil, dedicado al arte y a disfrutar de su vida en pareja con su novia Nieves, Axel tiene con su padre un excelente vínculo pero está completamente alejado de su madre, Mariana Nannis, a quien se refirió en duros términos en más de una oportunidad: "Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida, qué lástima que no lo está...M.", había escrito en su red de Instagram mientras Mariana defenestraba a su ex en las redes sociales.

Por su parte, el extravagante Alex, no se priva en referirse a su padre y hablar pestes de Sofía Bonelli y, ahora, en su cumpleaños, no fue la excepción y el descargo fue furioso.



HOY CUMPLE AÑOS MI MADRE UNA MUJER DIFERENTE ❤️... A ELLA LE DEBEMOS TODO, FUE PADRE Y MADRE SIEMPRE PRESENTE...EL PAJARRACO CON SUS HIJOS UN SORETE, SIEMPRE AUSENTE...MAL PADRE SIN CODIGOS QUE COME TRABAS BURDAMENTE!!!!! #ELPUTOAMO69 pic.twitter.com/15IJkRE44K — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) January 10, 2021

La ex participante del Cantando 2020, Charlotte, hizo caso omiso al cumple del papi y sólo se ocupó de mirar cada publicación del clan Kardashian y en ese sentido seguir la línea de las celebs, recibiendo siempre los likes de su incondicional mamá.

¿Cómo lo festejó el Pájaro?

El ex jugador de la Selección Nacional, celebró en medio de la tormenta emocional y el bálsamo lo tuvo de parte de su amor, Sofía Bonelli quien le escribió hermosas palabras, aunque también tiró su bomba en el texto con una cuota de agresión dedicada a Nannis:

"Feliz cumpleaños a esta gran persona", comenzó su relato el que acompañó con un emoji de corazón, y continuó: "gracias por enseñarme a estar tan tranquila ante tanta hija de puta", escribió, en clara referencia a Nannis, quien en varias oportunidades la agredió de todas las formas posibles. "Gracias por agarrar fuerte mi mano y decirme ´estoy con vos más que nunca´", y concluyó: "Gracias por hacerme fuerte ante tanta mierda".

¿Después de tanta tormenta emocional, cómo habrá finalizado el pájaro su día?