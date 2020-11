El radical cambio de look de Alex Caniggia que impactó a sus seguidores

Luego de renunciar a "Cantando 2020" tras sus fuertísimas peleas con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia decidió que eran tiempos de cambio en su vida y comenzó por transformar su tupida cabellera. El mediático, hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis y gemelo de Charlotte, se animó a hacerse trenzas cocidas en su cabeza y según él quedaron bárbaras.

¿Qué mejor que cambiar completamente el look para darle la bienvenida a una nueva etapa? A todos se los digo en la jeta, mi imagen es única y perfecta. Se me admira y respeta porque mi nuevo look es de otro planeta", afirmó muy seguro de si mismo en un posteo en Instagram que realizó en donde se ve su nuevo look.

¿Cuál fue la respuesta de sus fans? A la gran mayoría le gustó y le regalaron más de 50 mil me gusta y muchísimos comentarios bancándolo en por su abandono del certamen tras las peleas ya mencionadas.

Mirá como luce Alex... ¿Te gusta?