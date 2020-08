Fabiola Yáñez asumió hoy una importante presidencia

Muy temprano, Fabiola Yáñez se preparó para asistir a la importante reunión en la que fue nombrada "Presidente del Consejo Asesor del Programa Primera Infancia y desarrollo sostenible hacia una estrategia integral de cuidados" del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Como ya es habitual, la primera dama y pareja del presidente Alberto Fernández dio cátedra de elegancia y buen gusto, con una falda de crepe con tajo delantero, camisa de satén al tono, y tapaboca haciendo juego, de Cynthia Martos, y stilettos de Sarkany. Yañez, completó su look con el cabello suelto y maquillaje natural.

Este nombramiento tiene como principal objetivo generar iniciativas para garantizar los derechos de niñas y niños durante la primera infancia.

Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, fue la encargada de abrir la sesión del consejo asesor e invitó a Fabiola a asumir la presidencia.

"Me emociona y me honra que me convoquen con la posibilidad de trabajar para atender las necesidades de las personas que más nos necesitan", manifestó Fabiola emocionada.

El programa se centra en 3 grandes ejes: Garantizar servicios de calidad para el cuidado y la educación de la primera infancia, acompañarlos en la consolidación de un sistema de cuidados de la primera infancia que promueva una distribución equitativa de roles y garantizar el empleo decente, el acceso al trabajo de las mujeres y mejorar las condiciones de quienes trabajan en el cuidado de los más pequeños.

En el momento que tuvo la palabra, Yáñez dijo: "La primera etapa de la vida es altamente significativa y son claves en el desarrollo de las potencialidades y el bienestar de cada persona. En esos primeros años de vida se definen muchas de las condiciones que van a marcar el presente y el futuro de las nuevas generaciones".

Para concluir con su discurso Fabiola aseguró: "Entendemos que las políticas destinadas a crear un sistema de protección amplio dirigido a las niñas y los niños más pequeños y a sus familias, deben ocupar un lugar privilegiado en la agenda de los gobiernos".