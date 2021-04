Falleció Nancy Zacarías, la mamá del Pipa Higuaín

Nancy Zacarías, la mamá de Federico y Gonzalo "Pipa" Higuaín, falleció luego de luchar contra un cáncer del que había sido operada en el 2016.

“La familia del Inter Miami está entristecida de escuchar del fallecimiento de la querida madre de Gonzalo y Federico Higuaín, Nancy Zacarías. Nuestro más sentido pésame para nuestros jugadores y toda su familia durante este difícil momento. Les brindamos a los Higuaín todo nuestro apoyo mientras hacen frente a este pérdida”, comunicó en sus redes sociales el club norteamericano donde actualmente juegan los dos hermanos.

Nancy era hija del recordado entrenador de boxeo Santos Zacarías y uno de sus hermanos, Claudio, fue futbolista profesional y jugó en San Lorenzo, al igual que Jorge Higuaín, su esposo e ídolo también de Boca y River.

El año pasado, con la suspensión de fútbol debido a la pandemia por el coronavirus, Higuaín viajó a la Argentina para acompañar a su madre. Previo a esto, el deportista había evaluado dejar el fútbol, por la difícil situación que atravesaba. “A mí no me gusta mucho hablar de mi vida privada ni de mi familia, pero claramente la pasé recontra mal. Es verdad que la gente no tiene ni idea y tampoco creo que a muchos le interese si tu vieja está bien o está mal, sólo le interesa a los que te conocen. Y sí, la pasé recontra mal, pero mi vieja salió adelante y obviamente es una fuerza aún mayor para mí”.