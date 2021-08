Un fin de semana con series y películas que no te podés perder

Sábado 21 de agosto

"KISSTORY. Vol. 1" A&E 22 hs. Un imperdible documental dirigido por D.J. Viola que narra las casi cinco décadas de la banda, contada por los propios miembros fundadores de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons, y otros grandes músicos invitados como Dave Grohl de Foo Fighters y Tom Morello que reflexionan sobre la histórica carrera de esta legendaria banda de rock. “Tu quieres lo mejor, tu tienes lo mejor”, son las palabras que atronan los parlantes antes de cada show de Kiss. Y este mandamiento se cumple a rajatabla en KISSTORY, el minucioso documental de cuatro horas, dividido en dos volúmenes, que -como nunca antes- se mete en los recovecos de la autoproclamada “banda más caliente del mundo” (The Hottest Band in the World).

Gran estreno del documental de la emblemática banda de rock KISS.

"Alienígenas Ancestrales Latinoamérica" HISTORY. 22:00 hs. Examina 75 millones de años de la evidencia alienígena más increíble que ha llegado a la Tierra, desde la edad de los dinosaurios al antiguo Egipto. Dibujos de extrañas criaturas encontrados en cuevas milenarias, sustancias químicas desconocidas por el hombre y continuos avistamientos masivos, principalmente en Latinoamérica. Estas son sólo algunas de las extrañas historias que serán investigadas por Giorgio A. Tsoukalos y los especialistas más capacitados en cada área, complementando con expertos latinoamericanos.

"Safer at Hone" AMAZON PRIME VIDEO Dos años después de la pandemia, un grupo de amigos organiza una salvaje fiesta en línea. Después de tomar éxtasis, las cosas salen terriblemente mal y la seguridad de sus hogares se vuelve más aterradora que el caos furioso de afuera.

"Tom & Jerry". Estreno WarnerMedia 20:00 hs La batalla entre gato y ratón más divertida resurge cuando Tom es contratado para deshacerse de Jerry en vísperas de la "boda del siglo".

"Elliot From Earth" Cartonn Network 17:45 hs. Una nueva y emocionante comedia de ciencia ficción con aventuras fuera de este mundo que cuenta la historia de Elliott, su mamá Frankie y el nuevo mejor amigo de Elliott, un dinosaurio llamado Mo, quienes embarcarán en una inesperada aventura a través del universo para descubrir cómo es que llegaron ahí en primer lugar.

"El Reino" NETFLIX. La nueva serie argentina de Netflix creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, se caracterizan por tener una mezcla de luz y oscuridad que los lleva a los más intrigantes extremos para cumplir sus objetivos. Así lo refleja el nuevo videoclip dirigido por Peter Lanzani y musicalizado por Nico Cotton.

Domingo 22 de agosto

"KISSTORY" Vol. 2 A&E. 22:00 hs. Un imperdible documental dirigido por D.J. Viola que narra las casi cinco décadas de la banda, contada por los propios miembros fundadores de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons, y otros grandes músicos invitados como Dave Grohl de Foo Fighters y Tom Morello que reflexionan sobre la histórica carrera de esta legendaria banda de rock..

"Quién da más" HISTORY 22:50 Hs. Un grupo de peculiares oportunistas participa de subastas de unidades de almacenamiento no reclamadas con la esperanza de encontrar oro. Los postores solo pueden observar el interior unos breves instantes antes de hacer sus ofertas. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar?

"Geo-tormenta" TNT. 22:00 hs . Luego de que una serie de desastres naturales atentan contra el planeta, los líderes mundiales se unen para crear una red de satélites para controlar el clima en el mundo y mantener a todos a salvo. Pero ahora, algo falló: el sistema construido para proteger la Tierra está atacando, y deberá encontrarse la verdadera amenaza antes de que una geotormenta mundial arrase con todo.

"Quién da más?" HISTORY 22:.50 hs. Se rompe un candado, se levanta la persiana metálica de un depósito y se oye la frase “¿Están listoooos?”. Sí, vuelve ¿QUIÉN DA MÁ$? el ciclo televisivo líder en subastas que, desde hace 10 años está al aire y vive su decimotercera temporada.

DirecTV GO. Documentales

"Shark week. La venganza del tiburón volador" Los expertos en tiburones utilizan un señuelo de foca con una cámara para estudiar y capturar las horrorosas y dramáticas batallas entre el tiburón y el animal.

"Cementerio infernal". Un banco de enormes tiburones tigre se ha formado frente a la costa de la isla Norfolk, un territorio australiano en medio del océano Pacífico. El motivo es que los isleños acostumbran a lanzar cadáveres de animales al océano.

"Cazadores nocturnos" El fotógrafo de tiburones Chris Fallows, el experto en tiburones Jeff Kurr y el biólogo de tiburones Neil Hammerschlag investigan cómo los grandes tiburones blancos son capaces de cazar en la oscuridad; narrado por Lena Headey.

"Naufragio entre tiburones" Paul de Gelder y James Glancy registran lo que ocurre cuando se produce un naufragio en aguas infestadas de tiburones durante un experimento de 48 horas. Los científicos rastrean a los tiburones que rodean a los sobrevivientes.

DirecTV Go. Películas mundo gamer

"Gamer juego letal". Un reo condenado a muerte lucha contra sus compañeros de prisión en un violento juego en línea en el que sus movimientos son controlados de forma remota.

"El juego de Ender" Un joven exhibe un talento inusual que provoca sea elegido para un entrenamiento militar avanzado para encabezar a las fuerzas de la Tierra en una guerra intensa contra los Formics, unos invasores extraterrestres.

Resident Evil.

"El huésped maldito". "Apocalypse". "La extinción". "La resurrección".

DirecTV GO . Documentales y series

"Gamer Girls" Relata la historia de chicas gamers de diferentes partes del mundo, donde se muestra la evolución del nivel competitivo de las mujeres en los eSports.

"Guerra de consolas". Una mirada a 1990 cuando Sega, entonces una incipiente compañía de juegos de video, reunió a un equipo de desvalidos para enfrentarse a la mejor compañía de videojuegos del mundo, Nintendo.

"The Drop". Toda la actualidad y la mejor información sobre la pasión gamer.

"Road to top 500". El jugador de Overwatch de mayor rango muestra cómo mejorar como jugador y subir de nivel.

LP