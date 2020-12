La propuesta de Flavio Mendoza para pasar una Navidad diferente

Fue la mejor culminación para este 2020 atravesado por la pandemia de Covid 19. Flavio Mendoza, uno de los artistas que más “peleó” por la apertura de los teatros, por eso el miércoles 9 cuando estrenó “Una Mágica Navidad” en la explanada del Casino Buenos Aires, en Puerto Madero, sintió alegría y emoción.

Acrobacias, canciones , humor, gracia y magia, integran el musical encabezado por Karina “La Princesita” Tejeda junto a Facundo Mazzei, Fernando “Pichu” Straneo. Martín Savi y Franco “Pasti” Friguglietti, entre otros.

Todos se lucen en el escenario hidráulico mágicamente decorado por Artisdeco en el que Karina, con un vestuario navideño imponente y romántico que le hace honor a su apodo, canta por primera vez con su hija Sol Cwirkaluk,de 13, fruto de su relación con “El Polaco”.

Fiel a su estilo exigente, hasta unos minutos antes de que comenzara el show, Flavio recorrió el predio con bermudas y ojotas.

No quería dejar ningún detalle librado al azahar y le hacía repetir al elenco una y otra vez cada cuadro del musical hasta verlo perfecto.

Recién después de lograrlo se vistió con original pantalón a cuadros y saco en tono celeste para recibir a su hijo Dionisio que llegó con su tía Adriana, la hermana de Flavio.

Las indicaciones claras y precisas dieron por resultado un evento soñado:“Ttuvimos una etapa muy difícil por el Covid y soy optimista respecto a que vamos a salir adelante. Acá tomamos todas las medidas necesarias, butacas separadas, mucha limpieza y desinfección. El protocolo se cumple a full. En este caso soy productor y realmente no gano mucho pero les doy un sueldo a la gente que trabaja conmigo, que son más de 60. Me transformé en una piquetera para defender los derechos de los artistas pero tuvimos buena respuesta. El domingo finalizamos la obra en el Broadway, ‘Un Estreno, un Velorio’ que también hicimos por streaming y el 8 de enero volvemos. También haré en Carlos Paz con Flor de la V y Pablo Geretto, ‘Tres Empanadas’. Realmente no me puedo quejar”, dice Flavio agradecido.

Lo que más lo conmueve es ver en a padres,hijos, abuelos, y nietos disfrutando con el musical de Navidad. Siempre confió en el éxito del musical pero superó sus expectativas y si bien pensaban finalizarlo el 25 de diciembre la van a extender por más tiempo.

“Tengo mucha confianza en la gente que trabaja conmigo y sabía que iban a estar muy bien. Karina es una diosa y está feliz por cantar con su hija. Luché mucho para lograr este lugar al aire libre. Algo que me emocionó mucho realmente fue la presencia de Horacio Rodriguez Larreta con su hijita. Me sentí apoyado, respaldado. Sentí que su gesto valoraba la cultura. El estreno fue inolvidable. Es como renovar y traer el espíritu navideño que tanta falta nos hace. Sobre todo este año”, dice Flavio emocionado.

El talento y destreza de Facu Mazzei, infaltable en los espectáculos de Flavio, despiertan cada noche los aplausos. “Fueron muchos meses de cuarentena que si bien sirvieron para acercarme mucho más a mi papá, era duro no generar ingresos. Di clases de danza online y estuve complicado pero salimos a flote” dijo Facundo. El histrionismo de Pasti o Franco Friguglietti es uno de los atractivos del espectáculo. Perteneciente a la quinta generación de artistas circenses, canta, toca la guitarra, y en la obra deslumbra como acróbata y como actor. “Es una hermosa historia que cuenta cómo Papa Noel junto a los renos y los duendes preparan la Navidad. En la obra soy Rudolf, el reno más importante de Papa Noel al que convirtieron en humano”, comentó.

Pichu Straneo cautiva a todos con su Papá Noel actualizado y canchero. “Es un escenario monstruoso, es la primera vez que hago un musical. Esta vez me vino muy bien. Encima no me tuve que poner panza porque estoy gordito”, dice Pichu divertido.

“Hay artistas muy talentosos en el escenario. Martin Savi canta como los dioses y Mateo es un artista que trabajaba en el Cirque Du Soleil que estaba varado y lo invité a que se incorporara”, agrega Mendoza.

Entre quienes se acercaron a asistir al espectáculo se vio a mucha gente conocida y el mismísimo Flavio, fue un anfitrión de lujo inseparable de su hijo.

Desde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta pasando por Marcelo Polino con su ahijada Matilda Salazar, El Chato Prada y su hijo Valentín, Cinthia Fernández y sus tres hijas, Charis, Bella e Isabel. Raúl Lavié, su mujer Laura, sus hijas y sus nietos.

Barby Franco, Aníbal Pachano, Georgina Barbarossa, Denise Dumas con Campi y sus hijas, José María Listorti y su familia y Jesica Cirio con su pequeña Cloe, entre otros.Pero la foto más requerida por Dionisio fue con Papá Noel quien recibía regalos que llevaron las celebrities para donar a Instituciones benéficas.

Al cierre del espectáculo, Karina, se tuvo que cambiar muy rápido en su motor home para llegar a tiempo a su función como jurado del Cantando. ”Fue una gran noche y Flavio es increíble y talentosísimo”, dijo Karina.

Las funciones son de Martes a Domingos a las 20 Hs, y los tickets se adquieren a través de Full Show con un valor de 800 pesos. Sin dudas, un evento que como lo dice su productor es “ un volver a vivir”.