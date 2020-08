Flor Jazmín Peña se quebró al hablar de la discapacidad de su hermana

La bailarina Flor Jazmín Peña, siempre está contenta, de buen ánimo y es lo que le transmite a sus más de un millón de seguidores. SIn embargo, se tomó un tiempo para hacer catarsis y sin mencionarla, habló de su hermana que tiene una discapacidad.

"Estuve 40 minutos para grabar las historias anteriores sin llorar pero (no pude) y me estoy mostrando llorando ahora. No importa. Lo que me importa decir es que cada vez que hablo de discapacidad en redes, siempre aparece alguna persona corrigiéndome acerca de cómo se dice bien el término: con capacidades especiales, que esto y que el otro"

La ganadora del bailando, totalmente sensibilizada, continuó con su relato en el que mezclaba bronca y angustia y a pesar de haberlo intentado, no pudo contener las lágrimas, pero continuó:

"Es muy violento que vengan a explicarle a un familiar de una persona con discapacidad, lo que es la discapacidad. Es muy violento. diríjanse con respeto, y lo digo porque yo ya no me fumo una. Yo los bloqueo y me importa un huevo, pero hay personas que no tienen la posibilidad de decir: che me estás ofendiendo. Entonces no ofendan, sean cuidadosos. Eso. Listo", finalizó en una de las historias de Instagram.

Más recuperada de su estado, Flor, decidió poner un punto final; "No estoy mal, al contrario siento que de hecho estoy bien, que hubo una Florencia que por muchos años no pudo decir: che lo que decís me ofende y hoy lo puedo decir orgullosa, tranquila. Pero evidentemente hablar de discapacidad, a mi me toca unas fibras muy hondas así que llorar no es sinónimo de tristeza"

Por último, y dando a entender que es un tema que está trabajando en terapia, finalizó: "Estamos escarbando ahí".