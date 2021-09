Guillermo Marín presentó a su novia, Natalia Gómez Gesualdi: "Es un flechazo de amor sanador"

Cuando parecía que la turbulencia y los nubarrones lo seguirían sumergiendo en una de las más impiadosas etapas de su vida, de repente asomaron varios rayos de luz. Aunque Guillermo Marín no es de los que se rinden fácilmente, esta vez venía con las defensas muy bajas. En 2019 se había separado de Valeria Archimó después de ocho años juntos y de tener una hija en común: Ambar (6). En enero de 2020, mientras el productor se dirigía a Mar del Plata, en el kilómetro 60 de la Ruta 2, su auto volcó y se incendió, salvando su vida de milagro gracias al cinturón de seguridad y el airbag. La recuperación fue larga (fractura de cadera mediante), y para colmo llegó la pandemia, con un daño inusitado para la industria del espectáculo, con teatros cerrados y artistas que no podían trabajar. De a poco, su espíritu emprendedor y una Buena Estrella que revirtió su actualidad sentimental, fueron devolviéndole la sonrisa y el ánimo creativo.

El empresario teatral se asoció a otro generador de trabajo en el rubro del espectáculos, como es Flavio Mendoza y creó “Talentos Federales”, un concurso que comienza con la transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de Marín y sigue con presentaciones de los participantes seleccionados desde el teatro Broadway. “Este proyecto nació en pandemia, pensando en aquellos chicos y grandes desanimados porque cerraban los lugares donde podían ofrecer sus shows. Empecé haciéndolos cantar en Instagram y hoy los miran entre 40 y 60 mil personas. Los ganadores pasan al Broadway, y a partir de ahí, en diciembre, se crearán obras musicales de ‘Talentos Federales’ que se presentarán en teatros de todo el país”, explica Guillermo, antes de contar porqué este trabajo es un nutriente para su espíritu. “Con la pandemia estábamos todos un poco bajoneados por no saber qué hacer. Me pregunté cómo hacía esa gente que deseaba cantar y trabajar. ‘Talentos Federales’ me llena el alma, más que por lo económico por lo que me pasa a mí en el corazón y la energía que recibo de la gente. ‘Talentos Federales’ cumple sueños: a lo mejor me llama una persona de ochenta años que nunca creía que lo iba a escuchar un productor y pudiera cantar en un teatro importante. Y otros que a lo mejor padecen una enfermedad terminal, y tienen acceso a esta posibilidad que nunca habían imaginado. Cientos de diarios del interior tratan a los chicos que vienen a participar como a héroes, porque algunos provienen de pueblos muy pequeños. ¡Y logran presentarse en el Broadway, en la calle Corrientes!”, agrega.

Pero el sol en la vida de Guillermo Marín no solo empezó a brillar en lo laboral. El hecho de haber estado al borde de la muerte y recién separado de la madre de su hija, lo había dejado con una enorme fragilidad emocional. Y otro rayito de luz surgió entre los nubarrones. A fines del año 2020, mientras caminaba por su barrio y se sentaba a tomar cafés en los bares de la zona de las Cañitas, se cruzaba a menudo con una vecina que vive a dos edificios. La atractiva mujer es Natalia Gómez Gesualdi, modelo eimagen de las principales marcas de ropa interior, cara de catálogos de la marca Avón, actriz formada con Lito Cruz y Augusto Fernández que trabajó en varias obras de teatro, y en ficción llegó a hacer de secretaria del personaje de Adrián Suar en la tira “Chueco en línea”.

Esa mujer tan bella, presentada en exclusiva en esta producción de CARAS, es el nuevo gran amor de Marín. “Es una compañera ideal de vida. Me apoya, me banca en todo. Es hermosa como mujer y me atrajo además por su forma de ser. ¡Fue un flechazo! Uno vivió mucho y que surja un nuevo amor en tu vida es difícil, pero bueno: apareció”, confiesa el productor teatral, mientras posa con Natalia en su moto Ducati de fibra de carbono, de 1280 cilindradas. A su lado, la modelo y actriz interviene: “De chica salí Reina en mis pagos: Río Gallegos, Santa Cruz. Me recibí en Ceremonial y Protocolo, y como modelo destaco por tener una imagen de mujer real. Represento un perfil latino, con curvas. Guille siempre me atrajo físicamente como hombre. Yo estaba separada, me mudé a Las Cañitas. Los dos somos de frecuentar bares del barrio. Yo soy simpática y él no tanto (Risas), y un día empezamos a conversar. Después nos fuimos enamorando perdidamente”, dice Nati.

Marín además se refiere a la relación que tiene su nuevo amor con su hija Ambar: “Nati y mi hija se llevan de maravillas”. A lo que Gómez Gesualdi, a quien muchos la ven parecida a la cantante mexicana Thalía, agrega: “Guille es cerrado para el afuera, pero en la intimidad, con su hija y conmigo, es una ternura. Ya estamos todos ensamblados, a Ambar la amo. El se va a trabajar y yo me quedo con ella. Con sus otros hijos (Kevin, de 27; y Axel, de 24; fruto de una relación anterior) también me llevo muy bien. Con Guillermo ya hicimos viajes juntos. Nos encontró el amor. Me cautiva su seriedad, sus ojos rasgados, la forma de vestirse, la manera de hablar. Es un hombre muy interesante”, comenta la enamorada.

A su lado, un hombre como Marín, ya curtido, no evita sonrojarse: “La separación, el accidente, la pandemia fueron cosas que me sacudieron mucho, pero permitieron reinventarme. Y la aparición de un nuevo amor hace que me sienta fuerte en lo emocional. Me armonizó, aunque bajar un cambio para mí es muy difícil: yo voy siempre a 360 km por hora. Pero me armonizó, voy a gran velocidad viendo un paraíso y lindos paisajes. Antes solo veía cemento”, concluye.