Horacio Cabak, lapidario con Sofía "Jujuy" Jiménez: "Zorrita"

Hace poco tiempo, Ángel de Brito recibió varios mensajes vía WhatsApp de la esposa de Horacio Cabak, quien aseguraba haberle descubierto varias infidelidades a su marido. La modelo estuvo en el ojo de la tormenta no sólo por ese tema, sino también por su mala relación con quien fue su coequiper en el programa "Informados de todo", Sofía "Jujuy" Jiménez.

La modelo habló de la mala relación con su entonces compañero de trabajo y lo difícil que fue compartir ese tiempo frente a la conducción con Cabak quien según ella, la desautoriza, y muchas veces se fue del programa llorando por lo que estaba atravesando.

Días pasados se filtró un audio de Horacio Cabak, en el que se refirió en términos muy despectivos hacia su ex compañera de trabajo en el ciclo que condujeron en América: "Informados de todos". En este nuevo mensaje que se viralizó, ya que hubo otro anterior, se escuchaba a Cabak hablando de Jujuy.

"Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice un gesto de que corten porque estaban hablando todos al mismo tiempo entonces ella me mira y le hago el gesto de frená y escucha", se escuchaba a Horacio quien al parecer capitaneaba el equipo y continuó: "ella me dice somos todos equipo", repitió burlando el tono de Sofía. y agregó: "Tenemos que hablar", también en tono burlón.

La respuesta a eso fue una risa a la que agregó ,"What the fuck. No amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque soy el único que te está cuidado al aire y no te das cuenta" y sentenció: "La voy a dejar sola en los móviles, la canchereó...por eso tenía que cerrar yo y hoy me pisó el saludo del final", algo que para Cabak es muy importante, y agregó: "Son muchas actitudes que está teniendo, zorrita".

Desautorizando su rol de conductora, y dejándola claramente como desinformada, Horacio tuvo más para criticar a Sofía: "cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo?. Pregunta pelotudeces. No lees un diario, no se te cae un diario de la cabeza cuando estas mirando Insgtagram?", dijo despectivo hacia su ex compañera en el audio que PrimiciasYa dio a conocer.