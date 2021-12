Ibai terminó con el misterio de la foto que mostraba a alguien similar a él armando un porro

“Para el que no lo sepa AuronPlay me ha dejado de absoluto drogadicto en sus historias por el gilipollas que se parece a mí y se está liando un porro, que evidentemente no soy yo. Se ha empezado a difundir de broma que soy yo hasta que ha llegado al Instagram de AuronPlay. El tío me ha hecho una campaña contra mi imagen brutal y no me ha dedicado una historia. Me ha dedicado 11”, dijo Ibai en su directo de la plataforma de Twitch.

Inclusive hasta el mismo Ibai, al principio, bromeó con el tema y citó la famosa foto del usuario elparaguayo123 en su cuenta personal de la red social Twitter, donde escribió lo siguiente: “Lo único que estoy haciendo es acariciar unas hormigas y cuidar la naturaleza. ¿Podéis respetarme?”, simulando de esta manera, en forma de broma, que era él, el que estaba picando la marihuana con sus dedos para poder armarse un cigarrillo.

Luego de esto, Ibai se disculpó por decirle gilipollas a la persona que está en la foto, diciendo que no la conoce y le dejó un mensaje irónico, con modo sarcástico, a AuronPlay: “Me cago en toda tu pu** madre porque me ha hablado hasta mi padre con la imagen del porro (enfatizó). ¿Eres tú? Digo: ¿Esto es una pu** broma tío? Que te den por el cu**”, le respondió el influencer a su compatriota para dar por finalizado el tema y aclarar la situación.

¿Querés saber lo mejor del contenido streaming de Twitch? Entérate en PEEK Latam.