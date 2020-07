Milca Gili, la novia desconocida de Luciano Pereyra, confirmó que tuvo una relación tóxica

Milca Gili es una reconocida agente inmobiliaria y ex modelo. La rubia pasó por Los Ángeles de la mañana para hablar de su amistad con Pico Mónaco y su reciente casamiento, pero se animó a revelar parte de su pasado desconocido.

La joven confirmó que estuvo en pareja durante cinco años con Luciano Pereyra, aunque esta relación nunca fue blanqueada a los medios. "Eramos una pareja normal, conocía a su familia, amigos pero nunca me blanqueó. Me dedicó varios temas conocidos", confesó.

Lo cierto es que, a pesar del perfil bajo del músico, Milca también confirmó que tuvo una relación tóxica. "No fue una relación democrática. Es difícil salir con un artista tan conocido", disparó y dio a entender que a Pereyra le molestaba también que ella sea más alta que él.

"Me enteré que un show del Gran Rex contó detalles de nuestra relación eso me dio mucha bronca porque nunca lo había blanqueado", dijo y, cuando Yanina Latorre le aseguró que él era muy machista, no quiso dar detalles de la interna.