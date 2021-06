Juana Viale recordó cómo fue ser madre a los 20 años 

Juana Viale informó que en Argentina “se destruye una hectárea de bosques cada dos minutos”. Preocupada por el deterioro y la contaminación del medio ambiente, la conductora remarcó que esto equivale a 20 canchas de futbol.

La actriz, que actualmente está conduciendo los ciclos de Mirtha Legrand en eltrece, contó en una entrevista que la palabra “tierra” le remite “a la esencia, al principio de la vida, del ser, de la especie”. En este contexto, ademas de sembrar la conciencia de la importancia de preservar el planeta Tierra, Viale recordó el nacimiento de su hija mayor, Ámbar de Benedictis.

"Para mí está todo interconectado. Yo fui mamá de bien joven, a los 20 años, y nunca hice un curso de preparto ni nada. Llegué a parir pensando: ‘Bueno, las cosas se van a ir mostrando naturalmente’. La naturaleza es sabia. Por eso, a mí me duelen los actos contra ella, de inhumanidad: desde la tala de árboles, hasta la matanza furtiva y no furtiva", afirmó en la entrevista.

Hace un tiempo ya que la conductora colabora desde su lugar, a través de la difusión, y acompañando, desde 2012, a Emiliano Ezcurra, el director ejecutivo de Banco de Bosques, fundación que brega por su protección a través de la identificación en cada bosque nativo que sale a la venta con riesgo cierto de desmonte, e invitar a todos a ser parte de una gran comunidad de donantes de m2 del mismo, para que no caiga en manos de quien lo va a desmontar.

Juana aseguró que le entristece ver cómo el medio ambiente se deteriora por el accionar del ser humano. "No puedo desligarme de la vida, de lo natural, no puedo. Tanto cuando veo tiran un árbol, matan a un animal o se tiran desechos al agua. No logro entenderlo", afirmó.

