A dos años del Wandagate y de múltiples idas y vueltas entre Wanda Nara y Mauro Icard. Finalmente, la empresaria rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de divorcio con el futbolista.

En los últimos días, fueron vistos Wanda y L-Gante juntos en la fiesta de fin de rodaje de Bake Off Famosos y en Halloween, lo que reavivó los rumores de su romance. Sin embargo, en una reciente entrevista la empresaria manifestó la razón por la que prefiere mantenerse casada con Mauro Icardi a pesar de no estar juntos y que ambos hayan continuado con su vida.

El particular motivo por el que Wanda Nara no se divorciará de Mauro Icardi

La modelo antes de casarse con el actual futbolista del Galatasaray, mantuvo una relación de cinco años con Maximiliano López, actual dueño del club inglés Birmingham City. La relación entre Wanda y López duró hasta 2013 y no concluyó en los mejores términos. Sin embargo, su reciente separación con Icardi a pesar del drama que suscitó en 2022, hoy mantiene apaciguadas las aguas e hizo que ambos evitaran el tema divorcio, hasta ahora.

Nara e Icardi se encuentran unidos matrimonialmente desde 2014 y comparten dos hijas, Francesca nacida en 2015 e Isabela, 2016. Los dos se sostienen unidos por la tenencia de sus hijas y también porque llevan una relación más cercana de lo que parece. Este año, Icardi en un breve receso de la temporada, vino desde Turquía a Buenos Aires para ver a Wanda, allí compartieron unos días juntos en donde él se habría quedado en su casa y le había obsequiado un cachorro salchicha. Este pequeño gesto de amor se dio en medio del escándalo con L-Gante quien recientemente fue absuelto del delito de privación ilegítima de la libertad.

En un mano a mano con Socios del Espectáculo, Wanda ante la pregunta de su relación con el padre de sus hijas afirmó que siempre va a estar para él: "Con él siempre voy a estar para lo que necesite. Las puertas de mi casa siempre están abiertas y nos van a ver muchas veces juntos."

Finalmente, cuando le preguntaron sobre su posible divorcio con Mauro Icardi, la modelo negó rotundamente la existencia de un divorcio y diferenció la relación que hoy tiene con Icardi a la que tuvo con Maximiliano López. “No me quiero ocupar de eso. Ya me costó muchos años el primero y me quedó un trago amargo. Hoy tengo muy buena relación con Maxi, pero es feo todo ese proceso. La mía con Mauro es una separación en buenos términos con alguien a quien no le pedí nada” aclaró Wanda.

La modelo y empresaria lejos de querer comenzar un divorcio se mostró en buenos términos con Mauro Icardi con quien afirmó que no desea divorciarse.

C.G.