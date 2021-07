Jujuy Jiménez ironizó con Ángel de Brito refiriéndose a Cabak: "Puedo ser muy zorrita"

Sofía "Jujuy" Jimenez, esta atravesando un largo período de sobresaltos. Luego de los despectivos comentarios de Horacio Cabak refiriéndose a ella cuando fueron compañeros en la mañana de América, la modelo de 30 años, participante de La Academia, a principios de mes se fracturó una costilla que la dejó fuera del certamen.

Reemplazada por Mariela "La Chipi" Anchipi, la pareja de Dady Brieva, ayer tuvo que realizar el súper duelo al ritmo del cuarteto. Eximia bailarina, recibió elogios del jurado y cuando llegó el turno de Ángel de Brito, el conductor de LAM, comenzó con su descargo:

"Me parece injusto que la Chipi siga bailando en lugar de Jujuy. Me gustaría que la Chipi tenga su lugar propio en el concurso porque es una excelente bailarina y muy buena compañera", comenzó el conductor de LAM, elogiando a la bailarina reemplazante y continuó refiriéndose a Sofía: "Además Jujuy tenés que volver. Hasta cuándo vas a estar reemplazada por una profesional?".

Más tarde, Ángel continuó: "La primera vez está bien, pero ya van como 200 ritmos", le dijo algo molesto y sintiendo como que había un abuso de parte de la participante lesionada, quien sorprendida por los dichos de De Brito, tomó la palabra: "¿Me estarías bardeando?", comenzó el intercambio de palabras entre ambos que continuó con la palabra del jurado. "No, estoy diciendo lo que pienso", y remató: "No soy Cabak".

Rápida de reflejos y tomando la acusación que le había hecho Horacio Cabak, Sofía, con picardía dijo: "Mirá que puedo ser muy zorrita. Ojo". El ida y vuelta entre ambos luego se tornó más ameno cuando él le dijo que se la pasaba saltando al costado de la pista y ella advirtió que ya está lista para salir a bailar.

El remate, a cargo de Ángel fue contundente "Ojalá puedas volver rápido. Sería distinto el resultado...me parece".

Horacio Cabak, lapidario con Sofía "Jujuy" Jiménez: "Zorrita"

Horacio Cabak se refirió a su trabajo en la conducción de las mañanas de América, junto a Sofía "Jujuy" jiménez, con quien terminó en pésimos términos. Tiempo después de finalizado el ciclo, se filtró un audio en el que Cabak habla despectivamente de su ex compañera:

"Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice un gesto de que corten porque estaban hablando todos al mismo tiempo entonces ella me mira y le hago el gesto de frená y escucha", se escuchaba a Horacio quien al parecer capitaneaba el equipo y continuó: "ella me dice somos todos equipo", repitió burlando el tono de Sofía. y agregó: "Tenemos que hablar", también en tono burlón.

La respuesta a eso fue una risa a la que agregó ,"What the fuck. No amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque soy el único que te está cuidado al aire y no te das cuenta" y sentenció: "La voy a dejar sola en los móviles, la canchereó...por eso tenía que cerrar yo y hoy me pisó el saludo del final", algo que para Cabak es muy importante, y agregó: "Son muchas actitudes que está teniendo, zorrita".

