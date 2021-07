Jujuy Giménez recordó cómo fue trabajar con Horacio Cabak: "No la pasé bien"

Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, conducida por Juana Viale, Sofía Jujuy Giménez recordó los malos momentos que pasó cuando compartió la conducción con Horacio Cabak en el programa "Informados de Todo, verano", en América.

"Estaba haciendo un reemplazo en América y me fue muy difícil. Estaba con Horacio Cabak como compañero, éramos una dupla que teníamos que compartir y eso no estaba pasando", comenzó su relato la modelo.

"Siento que en su momento no dije nada, me la jugué calladita. Fue difícil todos los días tratar de tener mi lugar. Era rarísimo lo que se sentía y lo que vivía", agregó.

"Había un doble discurso: de repente un día estaba todo bien y al otro día me decía esto si lo otro no", explicaba cómo el conductor de la Jaula de la Moda quería imponerse sobre ella.

"Yo pensé que capaz que no le caía bien. Fue mi primera experiencia en donde la pasé realmente mal. Mi reemplazo era por un mes y la quería pasar bien, hasta que un día explotó todo al aire", recordó.

"Ahí es donde se notó que no la estábamos pasando bien. Hubo una situación horrible donde me empieza a maltratar delante de todos, yo temblaba de los nervios. Fue horrible pero traté de ser profesional y respirar profundo. Era una situación que se estaba yendo de las manos. Fue un 28 de enero y pensaba por qué tenia que estar pasándola así", la ex de Del Potro, tenía grabada esa fecha en su mente.

Después de esa tirantez constante, Sofía dijo que finalmente se habló con la gente del canal para ver cómo se solucionaba todo esto.

"Tuvimos que continuar un mes más. Se acomodó la situación, pero quedó muy expuesto y fue muy feo. No se lo deseo a nadie", y queriendo justificar el accionar de su coequiper dijo: "Tenia que ver con esto de las generaciones, algo machista, rarísimo y no esta nada bueno".

Sofía Jujuy Jiménez: "No me achiqué"

Sofia Jujuy Jiménez contó que en un principio estaba muy entusiasmada con ese proyecto laboral que tenía que ver con su primera experiencia en la conducción y dijo que hasta le mandó WhatsApp a Cabak en el que escribía: "Horacio, qué alegría que vamos a conducir juntos, trabajar con vos, qué buena onda, pasémosla bien, quiero aprender un montón".

Pero fue muy distinto al último mensaje enviado por Cabak en el que éste le decía: "Che Sofi, no está bueno lo que está pasando, tenemos que seguir un mes más", y su respuesta fue tajante: "Ok. Besos".

Orgullosa, a pesar del sufrimiento, le dio valor a su comportamiento: "No me achiqué".