La indignación de María Julia Oliván por censurar una imagen de su hijo

Emocionada por la evolución constante de su pequeño hijo Antonio que sufre de autismo, la periodista María Julia Olivan comparte con sus seguidores distintos momentos de la crianza del niño. Días atrás publicó una foto en la que se le ve la cola y una instagramer la censuró.

Indignada, la periodista salió al cruce de esta persona con irónicas palabras: "Me manda un mensaje una mina que no la conozco pero tiene un montón de seguidores. Vende comida, chivea Rio das Pedras, se ve que tiene un negocio armado en Instagram, interesante, no sube historia a emprendedores, como yo, a quienes la están remando", comenzó.

"Esa me denunció ante Instagram por mala madre porque mostré la cola de mi hijo. Todos los padres que tenemos hijos con autismo sabemos que el tema del desnudarse y salir corriendo es una de las cosas que más nos agotan por tener que cambiar tantas veces al nene, entonces cuando lo muestro es en un plan de caguémonos un poco de risa de tener estos personajes de hijos, porque es tanto lo que nos devuelven. Si dan laburo, físicamente nos cansamos mucho pero es mucho más amor el que nos dan", continuó.

"Cuestión es que me denunció y un grupo de pibas que se ganaron el sorteo de Rio das Pedras, me bajaron la historia de Antonito en cola. Así que quédense tranquilos y duerman tranquilos que ya no hay pornografía en las redes sociales. También Instagram había bloqueado una publicación mía amamantando a Antonio cuando recién lo tuve, que moría por amamantar a mi hijo y me lo pusieron como una imagen obscena... porque vieron que en Instrgram no hay tetas ni culos, es una publicación muy seria", dijo burlona.

"Duerman tranquilos que ya las familias decentes están preservadas y las madres ideales como esta chabona van a poder seguir haciendo sorteos por Instagram porque el mal ya se ha frenado. Besos a todos los que me escribieron mensajes bancándome" y finalizó "Me chupa un huevo la mina ¡Hay cada pelotudo! No lo digo por ella,que se ve que es muy inteligente....para hacer canjes".