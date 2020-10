La indirecta de Axel Caniggia a Mariana Nannis

Axel Caniggia finalizó una nueva obra de arte con la técnica de puntillismo hiperrealista y lo compartió con todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. La imagen publicada estuvo acompañada de un sugerente mensaje ¿dedicado a Mariana Nannis?.

"Tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades en la vida, sino que somos capaces de afrontarlas, sabiendo que no estamos solos", expresó el hijo de Claudio Paul Caniggia en sus redes sociales.¿Un palito para la mediática en el día de la madre?.





El cuadro realizado por el artista, muestra al Papa Francisco sentado y sobre su mano, posada, una paloma blanca. Más atrás, la virgen de Santa Teresita asoma observando al santo padre. Los likes y los mensajes de elogios se multiplicaron en miles.





Entre estos estaban el de su pareja, Nieves, el de su padre y su novia, Sofía Bonelli; en tanto que sus hermanos, los gemelos Alex y Charlotte, al igual que Nannis, brillaron por su ausencia, demostrando una vez más que el vínculo, por el momento, está roto.

Hace poco más de un mes, Axel también se manifestó en sus redes sociales con otra frase fuerte en el que decía: "Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida, qué lástima, que no lo estás...M", en clara alusión a Mariana.