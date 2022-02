La Joaqui le respondió fuertemente a Viviana Canosa tras criticar su música

“Sabes que es lo que más me molesta que estén diciendo que uno es un ser de mierda por decir que alguna vez tomó vino en una botella cortada, pero la señora recomendó a un nene tomar cloro. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cloro o lavandina, no me acuerdo bien. Voy a buscar bien la noticia. En fin, doble moral”, expresó La Joaqui, en una de sus historias de la red social Instagram, contestándole a la periodista Viviana Canosa tras criticar la letra de su tema con L-Gante.

La conductora de “Viviana con vos”, a estrenarse el lunes 21 de febrero por A24.com, había publicado una frase en relación a lo que cantan ambos artistas y luego derivó en varias respuestas de la marplatense: “Esta dice… quiero que te emborrache, que te agache… que lo que”, a lo que Joaqui contestó: “Una mujer mayor diciéndole “esta” a otra que podría ser su hija. Querida Viviana, no soy esta, soy Joaquinha. Su ideología pierde peso cuando se contradice sola”.

Pero esa no fue la única respuesta porque, minutos más tarde, la cantante de trap que acaba de lanzar el tema “Un montón”, escribió lo siguiente: “Alguien que le avise a la señora, que si tenía ganas de que fuéramos a charlar a su programa, o darle movimiento, bastaba con una invitación educada y hubiéramos compartido un lindo momento debatiendo con altura y respeto. ¿Al final no éramos nosotros los cabezas de termo? ¿Los violentos? ¿Los cavernícolas?”.

Además, agregó: “La gente humilde tiene más educación que tus maneras de expresarte. ¿Cuál es el nivel de odio que tenes que manejar para insultar a un niño que está disfrutando con el alma? Un niño que a diferencia de usted seguramente no se haya podido ir de vacaciones o tener acceso a otros privilegios, ese show es seguramente lo más lindo que tuvo en el verano. Que Dios te libre de tu mala baba. Los niños son lo más sincero y puro que le queda al mundo, cuidémoslos”.

Por otra parte, el abogado Juan Manuel Dragani confirmó a Teleshow, que la periodista iniciará acciones legales contra Elian L-Gante Valenzuela por violencia de género tras los dichos del cantante luego de su show gratuito en Tecnópolis: “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma que te la agarrás con un pibito menor de edad para descargar tu odio asqueroso”.

