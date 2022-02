Luquitas Rodríguez se suma a Vorterix

El humorista y streamer Luquitas Rodríguez se sumará a la nueva grilla de Vorterix, a partir de marzo, con un programa que se emitirá de 19 a 22, según lo anunció Mario Pergolini a comienzo de mes. Por este motivo, el periodista y empresario invitó a Rodríguez al estudio para charlar y contar más detalles sobre lo que será este nuevo proyecto con el objetivo de llamar la atención de la audiencia juvenil. Cabe señalar que el creador de contenido ya tuvo una experiencia en radio, cuando participó del programa “Enganche”, por FM 94.7.

Sobre esa posibilidad, Rodríguez, quien es reconocido hincha de Boca y futbolero de pura cepa, confesó: “Una vez fui invitado a una radio deportiva y quedé seleccionado. Fui con los periodistas Sebastián Varela del Río y Javier Lanza. Después de eso, estuve trabajando un año con ellos. Nunca había hecho radio, pero supongo que haber tenido esa oportunidad, me va a servir mucho para lo que se viene". Y bromeó: "Soy Juan Alberto Badia”. A lo que Pergolini le respondió: “Te va a servir muchísimo. No vas a poder creerlo y vas a decir esto es lo mío”.

Luego en la entrevista, el comediante también aprovechó para hablar sobre su inicio en el stream, el cual comenzó con la pandemia de Covid-19, y aclaró: "Yo pienso de que el hecho de que haya cada vez más creadores de contenido es una demostración de que cualquier persona lo puede hacer. Aunque a veces, se genera la ilusión de me compro una computadora y soy Ibai. No funciona de esa manera. Tampoco es ir a la luna. No elevo mi trabajo a un nivel de imposibilidad, pero se debe tener cierto grado de tolerancia a que te salga mal una y otra vez".