El Kun Agüero le respondió a un usuario que dijo que dejó el fútbol por la vacuna

Sergio Kun Agüero publicó un tweet en su cuenta en el que escribió: “Bueno, estoy para charlar”. Luego de esto, un fan le preguntó si era Macrista o Peronista, a lo que el dueño de KRÜ esports le respondió fiel a su estilo: “Soy Kunista jeee”. Minutos después, lo inundaron de preguntas de toda índole y el ex Independiente fue respondiendo la mayoría de los comentarios que le iban llegando de sus casi 15 millones de seguidores en la red social.

Como era de esperar, hubo gente que le realizó consultas relacionadas a su retiro del fútbol profesional, el cual se ocasionó el 30 de octubre del 2021, donde Barcelona recibió a Alavés y le detectaron una arritmia cardíaca. “Eres un cobarde estúpido que hace chiste de cómo te dejó la inoculación experimental con un chip en el cuerpo y te cagó tú carrera... ¿Le dijiste a tus fans que no te pondrás más dosis o prefieres omitirlo?”, le escribió un usuario en relación al tema.

Tras esta dura crítica por parte del usuario, el Kun no tardó en responderle y lo hizo con una contestación que evitó el nivel de agresividad recibido, sin entrar en su juego, y siendo totalmente sincero: “Uy por qué tan agresivo jeee. No sé cuál fue la causa por la que dejé el futbol. Todavía nadie supo qué pasó. Pudo haber sido el Covid o la dosis. La realidad es que no sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar, pero ya tenía algo antes y quizás haya activado no lo sé”.

Por otra parte, Agüero también confesó que ya no puede tomar más maté y tampoco café por un tratamiento especial al cual está siendo sometido. Cabe señalar que el primer antecedente de complicaciones cardíacas lo sufrió en las Inferiores de Independiente, a los 12 años, pero esto no le trajo ningún inconveniente a lo largo de toda su carrera, hasta el momento mencionado.

Dentro de la comunidad de las redes sociales y el streaming, hay muchos conte