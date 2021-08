La mamá de Chano Charpentier declaró en la fiscalía

En medio de la difícil situación que atraviesa su hijo tras haber recibido un disparo por parte de la Policía en medio de un episodio en donde buscaban ingresar a "Chano" Moreno Charpentier a rehabilitación, su madre, el tío y el padrastro del cantante declararon esta tarde ante el fiscal que investiga las circunstancias desarrolladas en su casa de Exaltación de la Cruz.

Marina y Esteban Charpentier, madre y tío de Chano, y Oscar José Ottonello, esposo de la mujer, se presentaron frente al fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana y quien se hizo cargo del caso el martes de la semana pasada.



"Estuvieron dos horas ante el fiscal y dio a conocer detalles de lo que pasó con su hijo y el policía, y además, precisó datos de días anteriores de Chano", reveló Pablo Layús en América Noticias.. De acuerdo al periodista, la madre del ex Tan Biónica eligió no dar declaraciones a la prensa aunque según fuentes policiales aseguró que "no tenía nada que objetar de la investigación que se lleva a cabo".

"Hay un hecho no menor, Chano la semana anterior estuvo internado por su problema de adicciones y que él mismo decidió abandonar. Los problemas vienen de hace mucho tiempo", reveló el periodista sobre los dichos de Marina ante el fiscal de la causa.

Luego, sobre lo que aconteció aquel día, la mamá de Chano "recuerda que en un momento su hijo levanta los brazos, y le grita al policía, 'Cocorito, ¿me vas a disparar?'. Y es lo único que recuerda. No puede establecer la distancia entre el policía y el músico. Esto es un factor importante. Sostuvo además que estaba un poco sacado", continuó relatando Layús.



"Dio además una versión con más detalles de por qué llegaron los policías, la gente de la ambulancia, los médicos, ella hizo más hincapié en recriminarle a la psiquiatra que estaba en ese momento de por qué no le pusieron una inyección para que se calmara y dijo que no entiende la actitud del policía porque no recuerda la distancia entre ambos", cerró.

La mamá de Chano Charpentier esperanzada: "Mi hijo está hablando"

Mientras "Chano" Moreno Charpentier permanece internado en el Sanatorio Otamendi tras haber sufrido un balazo por parte de la policía. Marina, su madre, quien presenció todo el episodio, se mostró optimista por la salud de su hijo: "Ambos estamos mejor. Gracias, salió el sol", aseguró a la agencia de noticias Telam.

Desesperada por la situación que atraviesa su hijo desde hace muchos años, con un gran alivio dijo: "Está mejor y hablando" y agregó que lo nota muy sensible.

Agradecida por las innumerables muestras de apoyo al líder de Tan Biónica, Marina aseguró: "Le llegó la energía y el amor de un montón de personas".

Vale recordar que Chano, de 39 años, perdió el bazo, un riñón y parte del páncreas luego de que un policía le disparara alegando defensa propia.