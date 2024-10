Esta mañana Elizabeth Vernaci contó al aire de la FM 101.5 que está atravesando un cáncer y que deberá someterse pronto a un proceso de quimioterapia.

La histórica locutora con ocho premios Martín Fierro por su labor y trayectoria tanto en radio como en televisión comenzó su relato bajo una pregunta que le hicieron frecuentemente que es por qué se estaba ausentando en su programa. En esa línea, la comunicadora con el humor que la caracteriza expresó que está atravesando uno de los momentos más duros de su vida.

Qué dijo La Negra Vernaci sobre su salud

La Negra contó que se había hecho estudios recientemente y que tuvieron que extirparle un tumor. "Me hice controles, lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio" comenzó duramente relatando la locutora. Confesó que sus compañeros y colegas dentro de la radio ya lo sabían desde el mes de septiembre, sin embargo, fue hoy cuando pudo oficialmente contarlo a sus oyentes.

En un conmovedor testimonio, la reconocida conductora argentina habló de que este diagnóstico de salud fue el motivo por el cual se ausentaba de su programa o se retiraba antes. En estos últimos meses pudo tratar el tumor, pero a pesar de que afortunadamente fue extirpado y no pasó a ningún ganglio o se extendió en otra parte de su cuerpo, pero la situación es "compleja". "Gracias a Dios, esto ya salió de mi cuerpo, no está más pero por prevención, me van a empezar a hacer quimio" continuó.

Con mucha transparencia, admitió que tiene miedo y que aún no sabe cómo va a afectar los medicamentos de la quimioterapia en su estado de ánimo y su irascibilidad. “No sé con qué parte de mí me voy a vincular”. La quimioterapia consiste en evitar que las células afectadas no se vuelvan a convertir en cancerígenas, pero al costo de los efectos colaterales de la pérdida de cabello, vómito, bajas defensas e infinidad de cambios a nivel celular. Vernaci además contó que no hay antecedentes clínicos en su familia de alguna enfermedad similar, lo cual hace más solitario el proceso de encarar estos cambios.

La misma explicó que, aunque vivir una situación de estas características es complicada, está decidida a enfrentar la situación con optimismo. La locutora enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas, instando a otros a no tener miedo de compartir sus propias luchas y que según ella es “el baile que le tocó bailar”, y serán dos meses de tratamiento. Decidida a confrontarse a esta enfermedad con optimismo, Elizabeth Vernaci agradeció a quienes la acompañaron y acompañan, afirmó que posiblemente dentro de los próximos meses quizás alguien la deba reemplazar en algún programa.