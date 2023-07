Nancy Pazos tiene una amplia trayectoria en radio y por eso puede opinar de cómo se trabaja. Entonces, es normal que en Socios del Espectáculo hayan pensado en ella para que de su visión sobre el polémico exabrupto de la Negra Vernaci en su programa de radio porque no funcionaban unos auriculares. Esto se levantó en todos los medios y por supuesto que la periodista no se quedó sin opinar.

Mientras que algunos decidieron apoyarla, como Flor de la V, por ejemplo, Nancy Pazos la liquidó y aseguró que debe un pedido de disculpas a sus compañeros por sus malos tratos. "Eso no se hace, son malos tratos, estuvo mal, tiene que pedir disculpas", dijo sobre el episodio de la Negra Vernaci.

Nancy Pazos liquidó a la Negra Vernaci

Además, Nancy Pazos también habló de la explicación que dio la Negra Vernaci al día siguiente por las repercusiones del video. "A mi me parece que estuvo mal y que hubo un destrato a tus compañeros. Y lo peor fue como lo explicó. 'Ay que libre que soy'. Dejate de hinchar las bolas Negra", sentenció con mucha indignación la panelista de A La Barbarossa.

"¿Sos libre para maltratar a la gente? No. Uno tiene que ser un poco más respetuoso del otro, más simpático. Estuvo mal y estuvo peor por la explicación, no me gustó", cerró Nancy Pazos cuestionando la actitud de la Negra Vernaci.

NL.