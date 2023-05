Mirtha Legrand será intervenida este martes 2 de mayo. Tal como anunció la propia Chiqui la semana pasada, se tratará de una operación para colocarse un marcapasos.

“Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo”, contó la conductora días atrás en un comunicado que difundió en sus redes sociales.

La diva de 96 años será intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio Mater Dei y previo a su operación, desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), destacaron la importancia del tipo de marcapasos que se le colocará.

Cómo será el marcapasos que le pondrán a Mirtha Legrand

Desde la SAC señalaron que el dispositivo que se le colocará a Mirtha es de "uso habitual en la práctica cardiológica actual".

“Generalmente, se indica un marcapasos -luego de un análisis clínico exhaustivo- para regular el ritmo cuando éste es insuficiente para desarrollar una vida normal, situación que suele manifestarse con síntomas como mareos, fatiga, desmayos o falta de aire, entre otros. El marcapasos funciona detectando la actividad eléctrica del corazón y emitiendo impulsos eléctricos”, explicó Mario Fitz Maurice, médico cardiólogo especialista en arritmias, exdirector del Consejo de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología.

“El marcapasos se puede programar para responder de diferentes maneras a la actividad eléctrica del corazón, dependiendo de las necesidades del paciente. Por ejemplo, puede estar configurado para emitir un impulso eléctrico sólo cuando el ritmo cardíaco es demasiado lento, o para emitir un impulso eléctrico de forma permanente y dominar el ritmo del corazón”, destacaron en el comunicado difundido.

Mirtha Legrand habló sobre su salud, a horas de ser operada

En diálogo con Socios del Espectáculo, Mirtha Legrand respondió a los noteros que le consultaron cómo se prepara para el quirófano. Con la elegancia y el carisma de siempre, la conductora aseguró: “Muy bien, con buen humor, no me duele nada, perfecta”.

Al momento de anunciar que se estaría instalando un marcapasos, la Chiqui había explicado que no se trataba de algo de urgencia, sino que es por prevención. Fue entonces, que desde el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaron cómo tomó la decisión, a lo que Mirtha Legrand les comentó: “Fueron mis médicos que me recomendaron... Puedo no hacerla, pero para seguridad lo hago”.

