Los 40 años de Michael Kors en Broadway

Con su estilo inconfundible, Michael Kors presentó su colección para el otoño/invierno 2021/2022 afuera de la kermesse de la “New York Fashion Week”, así como hicieron Ralph Lauren, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger y Tory Burch. En plena calle neoyorquina y con las luces de neón como escenario, el diseñador tuvo la intención de devolverle el protagonismo a una ciudad que quedó eclipsada por la pandemia, organizando su desfile a las puertas del Booth Theatre, en Midtown Manhattan. Con la estelaridad de las top models de mayor prestigio internacional, Bella Hadid, Carolyn Murphy, Liya Kebede, Naomi Campbell, Ashley Graham, Helena Christensen e Irina Shayk fueron algunos de los íconos que se sumaron a esta acción fashionista que por un momento recordó a la New York pre pandemia, tal como lo mostró el sitio Guacamouly.com.



Además, la ocasión fue perfecta para celebrar los 40 años de la marca en la ciudad que ha sido gran fuente de inspiración. “Quiero usar esta celebración para enfocarnos en otra industria que significa mucho para mí, y que podría usar todo el apoyo la comunidad teatral de New York. Estoy agradecido y emocionado de compartir esta colección de aniversario, y así continuar celebrando a la ciudad que me hizo quien soy”, declaró el designer en un comunicado.

Para la próxima temporada, Kors presenta prendas chic y relajadas, creadas para la mujer que quiere sentirse bien en cualquier situación, desde la más casual a la más elegante. Siguiendo la corriente ecológica, algunos de los vestidos presentados se realizaron con materiales reciclados o regenerados y tejidos, mientras otros presentaban géneros de origen responsable. Un desfile muy interesante que supo mirar al futuro con optimismo y colaboración y al mismo tiempo ha demostrado cómo la mujer Michael Kors esta siempre a la altura: prendas elegantes y fáciles al mismo tiempo, que aseguran la perfección en cualquier ocasión.