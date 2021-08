En la gala del viernes 30, se llevó a cabo el “Super Duelo” en La Academia de ShowMatch. Durante otra noche se generó bastante polémica, y no solo por los cruces entre los participantes: Viviana Saccone no asistió a la gala y la reemplazó una bailarina profesional; Rocío Marengo se encargó de exponer dicha injusticia; Barby Silenzi dijo estar lesionada y horas después se mostró en un toro mecánico; y Mar Tarrés se descompuso y la decisión del duelo quedó en suspenso. Frente a esto, Marcelo Tinelli tuvo que tomar una drástica decisión.

La Academia: Mar Tarrés se descompuso en la pista y Marcelo Tinelli tomó una drástica decisión

Mario Guerci y Soledad Bayona terminaron su coreo en el duelo sin problemas, y mientras esperaban a los próximos participantes, Marcelo Tinelli tuvo que dar un anuncio inédito. “Lamentablemente, tenemos un percance con Mar Tarrés que no se siente bien, la están atendiendo en este momento porque está con un problema respiratorio y no puede bailar” dijo el conductor, mientras la participante era atendida por el doctor Vicente Labonia.

“Quiero bailar, pero el doctor no me deja” dijo Mar Tarrés entre lágrimas, y una vez que se calmó agregó: “Hoy se repasaron muchas coreografías. Fue un día fuerte. Nunca bailé tan seguido como hoy. Me tuve que hacer cuatro puff para poder competir, cuando usualmente hago dos”.

La Academia: Mar Tarrés se descompuso en la pista y Marcelo Tinelli tomó una drástica decisión

El médico, que se encontraba en los estudios, aclaró que no era recomendable que Mar baile en esta situación, ya que tuvo una reagudización de su proceso respiratorio crónico. Recordamos que la humorista sufre de ataques de asma, y en más de una oportunidad se la notó muy agitada en sus performances.

Frente a lo sucedido, el conductor de ShowMatch aclaró que iban a seguir las recomendaciones de Labonia, y el lunes verán con el jurado cuál decisión se tomará respecto a Mar Tarres. Frente los distintos cruces entre participantes y la polémica que se vivió en los estudios el día viernes, Tinelli expresó que cualquier participante que se ausente del certamen por cuestiones médicas, deberá presentar un doble certificado e irán directo al duelo.

Rocío Marengo disparó contra Mar Tarrés por cantar con su coach:

Rocío Marengo disparó contra Mar Tarrés por cantar junto a su coach en La Academia. La novia de Eduardo Fort se encendió en el grupo de WhatsApp de los participantes del certamen y pidió que su colega vaya al duelo directo.

Mar Tarrés se presentó durante la gala de canto con su coach debido a que su bailarín está aislado de manera preventiva y la rubia disparó contra ella en el chat. Ángel de Brito fue quien compartió parte de la conversación en su cuenta de Twitter.

Rocío Marengo disparó contra Mar Tarrés por cantar con su coach

"Todo bien con todos. Pero ¿es joda lo de mar? ¿Canta con su profe de canto porque no va su bailarín? Que el jurado puntúe como se le canta el.. pero de profesionalismo y responsabilidad algunos cero", dice en el chat Rocío Marengo.

Luego, la rubia siguió con su descargo. "Pedir reemplazo habla de una falta de compañerismo y responsabilidad. Estamos jugando. El cansancio y no saber hacer las cosas es parte de lo que hay que hacer para seguir. Yo no entiendo. Si no quieren jugar renuncien y déjenle el lugar a alguien que quiera y merezca estar", continuó. "Mar a duelo directo", cerró.

Antes de empezar a cantar Color Esperanza, Mar Tarrés se refirió a este conflicto y minimizó los dichos. "Ella está enojado conmigo porque es injusto, pero sé que los coach me van a puntuar a mí solamente", aclaró.

FF