Tuli Acosta habló en Twitch sobre su relación con Lit Killah

Hace unos días atrás, el trapero Lit Killah hizo pública su relación con la bailarina Tuli Acosta y generó una fuerte repercusión en las redes sociales. El noviazgo se confirmó luego de que el artista escribiera en una foto de ella en Instagram, bromeando y dejando de manifiesto de que estaban en pareja: “Que facha amiga* perdón el auto corrector. Que facha mi amorrrrrr”. Luego del comentario, el cantante fue por más y se encargó de subir una foto para blanquear su romance.

Los fanáticos de la streamer le preguntaron en el chat sobre la ropa que suele usar habitualmente, ya que es muy similar a la que usa su novio también en la vida cotidiana. A lo que la cordobesa confesó que, en muchas oportunidades, utilizaban la misma vestimenta llegando al nivel de tener dos prendas totalmente iguales, una de cada uno, dado que tienen el mismo gusto que está de moda. “Chicos, noooo, el pantalón que tengo es mío. Tenemos el mismo, pero este es mío. Claro, flashean que de repente no tengo ropa yo. Tengo, pero se la uso igual (risas). Está re piola, tiene perfumito que no es mío. Cómo si tuviera algo de malo estúpidos, idiotas, ustedes lo harían”, dijo Tuli en su directo. Además, ante la pregunta si él usaba cosas de ella, agregó: “Las gorras, me las saca y no me las devuelve. Igual, le quedan tan lindas, que me dan ganas de decirle quédatelas”.

Por último, explicó: “Generalmente tenemos el mismo gusto. O sea, cuando vamos a comprar ropa, sacamos lo mismo. Le digo ´mirá esto y él me muestra y está con lo mismo, pero en distinto talle´. Lo único que cambia es que yo por ejemplo uso los pantalones anchos y él usa muy chupin, pero a mí me quedan re grandes igual (risas)”, confesó Acosta a sus seguidores, quien se mostró muy contenta, entusiasmada y enamorada de su nueva relación con el artista Lit Killah.

Para más información relacionada a la farándula del streaming, podes seguir las redes sociales de PEEK Latam.