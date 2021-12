Momo aclaró su video desde la punta del Obelisco al grito de: “Sol Pérez te amo”

Momo participó, junto a su amigo Coscu, del primer streaming en vivo desde el mítico Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y en medio del directo se asomó por una de las ventanas laterales, de 67 metros de altura, para gritar que amaba a Sol Pérez. “El clip que se hizo viral y ya todos levantaron, no es verdad. Esto trae cola y yo ya lo sé, pero es todo un chiste. Lo cuento para los que no vieron la transmisión, si yo no lo hacía no se sorteaban otros auriculares para la gente”, indicó el oriundo de La Plata.

El desafío comenzó por parte de Martín Pérez Disalvo. Él se encargó de convencer a Momo de que lo hiciera. “¿Algunas palabras que le quieras dedicar a alguien? Por ejemplo Sol Pérez”, le preguntó Coscu a Benavides. “Una carta de amor, una frase linda. Dale por favor, mirá a la cámara y decile algo”, añadió. A lo que Momo le respondió: “Vos sos un pelotudo. ¿Vos querés que quede como un virgen frente a todo el país en un stream en el Obelisco por una mina?”. Pese a esta respuesta, Coscu insistió y le volvió a decir: “Yo solo quiero que digas que amás a Sol Pérez”.

Finalmente, y luego del pedido de sus seguidores, Momo indicó: “Quiero decirles, primero que nada, que esto es por la gente. Voy a dejar un lapso de tiempo para que hagan el clip, me quemen por todo el país y me arruinen la vida. Segundo, seguramente me caguen a puteadas muchas personas, incluido el novio (si es que tiene) Sol Pérez”. Una vez aclarado esto, el streamer se asomó por una de las ventanas y gritó “Sol Pérez te amo” al drone que lo estaba filmando para cumplir con el desafío que le propuso Coscu.

