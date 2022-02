Momo Benaides perdió su tarjeta de débito y una seguidora se la devolvió

“Insólito lo que acaba de pasar. Ahora explico en historias. Perros de la Calle me salvó la vida”, publicó Momo en una de sus historias de Instagram, adelantándole a sus seguidores que había pasado algo muy loco. Y así fue. El creador de contenido se olvidó su tarjeta de débito puesta en el cajero y se retiró del lugar sin darse cuenta. Minutos más tarde, se comunicaron con él del programa “Perros de la Calle” que se emite por Urbana Play FM 104.3 y le dijeron: “Alguien encontró una tarjeta a nombre tuyo”.

En ese momento, el conductor del programa “Night Show” de Peek Latam no le creyó. "Al toque asocio que fui a sacar plata, miro la billetera y no tenía la tarjeta. No lo puedo creer. Mi vieja otra vez que te vas a España y va a pasar lo mismo de siempre. La otra vez faltando dos semanas, me pasó exactamente lo mismo. Perdí la de débito y estuve como dos meses sin tarjeta, con todo lo que conlleva eso. No podía sacar dinero acá en Argentina. Resulta que la gente del programa se comunicó con Mili, quien encontró mi tarjeta y lo único que se le ocurrió fue hablar con ellos”.



Una vez ocurrido esto, Momo se comunicó con la producción del programa y arregló para ir a retirar su tarjeta a la radio, donde conoció a Mili. Además, el gerente de Logitech, quien estaba viendo el programa, le escribió a Momo: “Hay que ser boludo para perder dos veces la de débito eh (risas)”. Por este buen gesto, ambos decidieron que le van a regalar un parlante o unos auriculares porque a la gente buena hay que premiarla. Y luego subió una foto con ella, donde escribió lo siguiente: “La que rescató mi tarjeta. Gracias Mili y Perros de la Calle”.

