Esteban Lamothe y su fanatismo por el boxeo

El ex actor de la serie “El Marginal”, Esteban Lamothe, confesó que es hincha de Boca desde chico, pero que el fútbol no es su deporte preferido: “Yo soy Bostero, pero me gusta más el boxeo que el fútbol. El fútbol me parece un deporte menor al lado del boxeo”. Además, contó que se suele juntar a menudo con el boxeador argentino Brian Castaño, de Almirante Brown, quien el 19 de marzo tendrá su revancha en Los Ángeles contra Jermell Charlo por el título mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo. “Los hermanos Castaño son de los mejores del país”, dijo.

También, en relación al tema, agregó: “Me gusta el boxeo y ver las peleas. De lo que más sé es de boxeo, pregúntame lo que quieras. Se de todo, pero no practico”. Su fanatismo por el deporte surgió gracias a su abuelo Bonifacio, con quien compartió muchas madrugadas viendo peleas en Florentino Ameghino. A lo largo de su vida conoció a los grandes boxeadores de la historia: Leonard, Hagler, Hearns, Durán y Tyson, entre otros, los cuales disfrutó desde su infancia, hasta los actuales campeones del momento, que lo llevaron a no perderse de ningún encuentro.

Si bien grabó una película y una serie relacionadas al fútbol, “El 5 de Talleres”, estrenada en 2015, y la serie “Puerta 7”, la cual cuenta la historia de una mujer que se introduce en el mundo de los barras bravas en un intento de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, Lamothe declaró en su momento que tiene claro cómo quiere que sean sus últimos años de vida: “Ojalá que sea dentro de un gimnasio de boxeo, disfrutando de ver a chicos pegándole a la bolsa. Y por qué no, poder darles una gran mano”, expresó el actor, de 44 años, en referencia a su pasión.

