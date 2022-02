Momo Benavides entrevistó a Marito Baracus y Soy Rada en su programa Night Show

El estudio de Peek Latam, ubicado en el barrio porteño de Palermo, es el primeros dedicado íntegramente a la transmisión a través de la plataforma de Twitch, líder en este tipo de "directos". Allí estaba Momo Benavides, quien cada viernes a las 22 entrevista a otros personajes de la escena. La charla comenzó con la pregunta de Momo a Juan Marito Baracus Arnone sobre si su primer video subido a internet era “el del tiburón”. A lo que el youtuber contestó: “No, ese es el primer video que está on line porque los anteriores le di la administración a un loco y se perdieron. No sé bien qué pasó”. Además, Marito Baracus, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, agregó: “Yo hice un doblaje por primera vez en el año 2000 o 2002 y lo subí a RapidShare. Lo hacía con Movie Maker. Muchas veces yo hacía los videos y la gente se encargaba de subirlos a YouTube. Antes no había una cultura de ver un canal específico, YouTube era un lugar donde había cosas y era más general”. De hecho, el creador de contenido confesó que usaba Google Video y que fue un amigo quien lo convenció de pasarse a YouTube y de que aguantara porque “ya iba a crecer”. A su vez, Marito Baracus fue invirtiendo plata poco a poco para comprarse equipos y mejorar la calidad audiovisual de sus videos en los que dobla las voces de escenas de películas, videos virales y personajes mediáticos.

Por otra parte, Baracus recordó cuando compró los derechos de Nivel X, programa dedicado a los adelantos de los videojuegos y la computación: “Compramos los derechos y al programa no lo hicimos más. Los compramos porque había un guacho, que no lo voy a mandar al frente, pero que tenía un programa también de videojuegos y me dijo que iba a volver Nivel X y que se iba a pudrir todo. Iba a tener que sacar todo mi contenido. Yo no entendía nada, me estaba divirtiendo. Laburaba en una productora y fui a registrar Marito Kids para cambiarle el nombre y me di cuenta que Nivel X ya no existía más. Cuando lo quisieron hacer, tuvieron que negociar”.

Luego con el humorista Agustín Soy Rada Aristarán, Momo contó cuando se vieron en un festival de Rafaela, ya lo conocía, y la explicación que le dio sobre Twitch: “Él me preguntó qué era lo que yo hacía y le dije que era streamer. Y me preguntó: ´¿Qué es eso?´”, a lo que Radagast añadió: “Esto fue hace mucho, por lo menos cuatro años atrás. Vos me decías que ser streamer era transmitir en vivo, pero yo no entendía. ¿Es como transmitir en vivo en Instagram? Yo era un señor con ojotas y medias preguntándote cosas y me diste una clase de Twitch comentándome sobre el estudio con cámaras que estabas armando con Coscu”.

Soy Rada comenzó a tocar la batería en una banda a los ocho años: “Era una cosa muy rara de Bahía, donde había un viejo bohemio hermoso que enseñaba a tocar jazz tradicional de la década del 50. Un amigo de mi hermano iba ahí, mi hermano un día lo acompañó y cuando lo fueron a buscar mis viejos, mi hermano estaba tocando un contrabajo. En mi casa no había instrumentos. Era un viejo copado, que nos cambió la vida. Te explicaba la música a través del juego. Es como cuando uno aprende a hablar y yo dije quiero estar ahí. Empecé a tocar la batería y me pusieron como presentador de la banda. Tocábamos en todos lados”.

Luego sobre su experiencia de hacer arte en la calle, Radagast confesó qué fue lo que más le quedó: “El timing. La forma de mantener la atención del público. Porque en la calle vos tenes que lograr que la gente frene a verte, que se quede y que después de eso te pagué la entrada. La plata se cobra después del show, antes del gran final. Y eso es re loco porque tenes que mantener la atención del público. Quedate acá que te vas a divertir. Eso fue una experiencia re loca, era muy pendejo y nos motivaba hacer eso. Ir a actuar e inventarnos un teatro. Queríamos que la gente nos venga a ver en una plaza o donde sea. Está infravalorado el arte callejero”.

Night Show con Momo es un stream donde suceden cosas inéditas, como el segmento del programa donde Marito Baracus se conoció con el periodista deportivo Christian Vikingo Martin , o el Marito deconstruido después de la pandemia de Covid-19. Pueden ver este stream completo y las emisiones en vivo en el canal de Twitch de Peek LATAM, que cuenta con más de 97 mil seguidores, todos los viernes a partir de las 22. Peek es el primer canal de streams de entretenimiento y gaming profesional.