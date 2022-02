Catriel: “Me estoy haciendo una banda de metal”

El cantante, compositor y productor argentino Catriel Guerreiro empezó a involucrarse en la música desde muy chico. Tocaba la guitarra en asados familiares con su padre. Estudió en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola y ahí egresó como maestro. Su primera banda se llamó Astor y era de rock progresivo, con la cual sacó su primer EP titulado “Vacaciones todo el año”. Luego se sumó Paco Amoroso como baterista, con quien después terminó haciendo dupla.

El artista fue entrevistado por El Doctor, en los estudio PEEK Latam, a través del canal de Twitch. Comenzó hablando sobre su presente musical y manifestó que le está yendo muy bien. Sacó su tercer álbum solista, en diciembre del año pasado, llamado “El Disko”, donde se destacan los temas: “Muy bien”, “Luna de Miel”, de Virus, y “Polvo”, canción que estrenó al principio de la pandemia. Viene de realizar un show en el Auditorio Oeste de Haedo y la respuesta del público fue fantástica: vendió todas las entradas que estaban disponibles.

Además, en referencia a su nueva banda, contó que es muy importantísimo que la DJ Anita B Queen sea parte de la misma: “Anita sabe hacer todo. Baila hip hop y anda en rollers. Le escribí por Instagram para consultarle sobre qué era lo que sabía hacer y no lo pude creer. Me hace los coros, el aguante, todo. Pincha las pistas, tira data y juega”. Por otra parte, adelantó que está trabajando en un nuevo estilo de música: “Me estoy haciendo una banda de metal, terrible”.

Pero también destacó a su anterior formación llamada ATR y confesó que la pandemia los alejó bastante porque él en cierto punto se durmió: “Yo me puse a trabajar con mi disco solista y colgué. Ellos empezaron a tocar con gente zarpada de la escena, Tiago PZK y Tini Stoessel, por ejemplo, y me quedé sin nada. Más allá de eso, ellos son los uno si no hubiera estado yo, igual hubieran llegado. Van a llegar a tocar con Justin Bieber, si siguen trabajando como hasta ahora”.

